L’Italia vince l’argento nel canottaggio: al fotofinish Oppo e Soares superano la Grecia

A cura di Alessio Morra

L'Italia anche oggi vince una medaglia alle Olimpiadi. Il canottaggio nel due senza conquista conquista la medaglia d'argento. Stefano Oppo e Gabriel Soares autori di una gara meravigliosa e vincono un meritatissimo argento, oro al'Irlanda. Terzo posto per la Grecia. Per l'Italia è la diciassettesima medaglia di Parigi 2024. Oro agli irlandesi con Fintan McCarthy e Paul O'Donovan che hanno dominato.

Oro all'Irlanda, argento per l'Italia

Gli Azzurri provano a partire forte e si mettono davanti, riescono a reggere per un po' il ritmo dei due irlandesi che però pian piano guadagnano terreno, poi è la volta della Grecia che tiene botta e mantiene il livello dei favoritissimi che nel finale straripano.

L'Irlanda vince in scioltezza, mentre l'Italia aggancia la Grecia per l'argento, il finale è splendido: l'arrivo è identico. C'è bisogno del fotofinish, che dà la seconda piazza a Oppo e Soares che chiudono in 6'13"33. Per l'Italia è la 17ª medaglia in questi Giochi, l'ottava d'argento e la seconda nel canottaggio, che si conferma storicamente uno sport che regala soddisfazioni allo sport azzurro.

"Questi ragazzi sono stati fantastici"

Il presidente del Coni Malagò a caldo ha esaltato Oppo e Soares dicendo: "Siamo orgogliosi di questi due ragazzi. Sono stati fantastici. Fa riflettere che a Los Angeles i pesi leggeri non saranno più nel programma olimpico. Questi ragazzi meritavano di esserci". Oppo, che aveva vinto la medaglia di bronzo a Tokyo nel 2021, e Soares hanno compiuto un'impresa che rischia di diventerà storica. Perché il doppio dei pesi leggeri non sarà nel programma olimpico di Los Angeles 2028 e sarà sostituito dal canottaggio in mare.