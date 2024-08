video suggerito

Giovanni De Gennaro è stellare: ha vinto l’oro nella canoa slalom alle Olimpiadi di Parigi L’Italia vince la 14ª medaglia alle Olimpiadi. Giovanni De Gennaro ha vinto l’oro nella canoa slalom. Secondo posto per il francese Castryck, terzo per Echaniz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Giovanni De Gennaro ha riscritto la storia della Canoa Slalom per l'Italia. Il canoista bresciano ha vinto la medaglia d'oro. Prestazione stellare nel K1 maschile. Straordinaria prestazione di De Gennaro che dà all'Italia il quarto di Parigi, e la quattordicesima medaglia in assoluto. Sul podio anche il francese Castryck e lo spagnolo Echaniz, che aveva ottenuto il miglior tempo ma che ha avuto due secondi di penalità. L'Italia torna a trionfare in questo sport alle Olimpiadi dopo dodici anni, nel 2012 l'oro lo conquistò Daniele Molmenti.

De Gennaro campione olimpico, oro nella Canoa Slalom

De Gennaro è stato straordinario nella finale della Canoa Slalom, finale con dodici partecipanti, tanti erano i qualificati. De Gennaro non è tra gli ultimi a scendere in acqua, ma è il migliore e chiude in 88"22 e realizza una prestazione favolosa. Il francese Castryck si avvicina e tanto, ma non basta perché il suo cronometro si ferma a 88"44. Terzo posto per lo spagnolo Echaniz. Quinto il britannico Joseph Clarke, che è stato l'ultimo a entrare in acqua e che ha provato a vincere l'oro, ma non è andato nemmeno a medaglia.

Le parole di De Gennaro dopo l'oro vinto a Parigi

L'ho sognata tanto questa medaglia, a un certo punto ho pensato che mi stesse sfuggendo di mano. Invece è andata bene. Era il mio sogno, sapevo di potermela giocare. Perché è stata una stagione in cui sono sempre stato veloce, ho provato a non mettermi tanta pressione ed ha funzionato. Non posso dire le parole che ho detto quando scendevano i miei rivali in acqua. Ma per me già quando ho capito di aver vinto il bronzo andava bene. Ovviamente sono contentissimo di aver preso l'oro.

Chi è Giovanni De Gennaro, campione olimpico della canoa slalom

Giovanni De Gennaro è una stella della canoa slalom, nella sua splendida carriera mancava solo l'alloro olimpico. Tre ori in Coppa del Mondo tra il 2017 e il 2019, vicecampione del mondo nel 2022 e un oro agli Europei poco tempo fa. Adesso è arrivata la medaglia d'oro alle Olimpiadi, che lo consacra in modo assoluto.