Alice Bellandi domina la finale e vince l’oro nel judo: 15ª medaglia per l’Italia alle Olimpiadi 2024 Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro nel judo categoria -78 kg. Bellandi regala all’Italia la quinta medaglia di Parigi 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia vince due medaglie d'oro in venti minuti ed entrambe sono bresciane. Primaha vinto De Gennaro nella canoa slalom, poi è arrivato il trionfo di Alice Bellandi nel judo. In finale l'atleta bresciana ha battuto l'israeliana Inlar nella finale della categoria -78 kg. Per l'Italia è il quinto oro, la quindicesima medaglia delle Olimpiadi di Parigi.

Era la favorita per il ranking, essendo la numero 1, ma vincere non è mai facile. Lo status lo ha confermato sul tatami dove pian piano ha superato un turno dopo l'altro, prima di arrivare in finale dove ha superato l'israeliana Inbar Lanir in un incontro che non è stato mai in discussione. Un waza-ari in avvio, poi un doppio cartellino per l'avversaria e poi la chiusura vincente di Bellandi, che ha raggiunto il traguardo più alto della sua carriera.

