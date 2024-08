Fioretto d’argento per l’Italia: nella finale a squadre le azzurre si inchinano agli Stati Uniti

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Una medaglia d'argento arriva per la squadra femminile di fioretto sulla pedana parigina dei Giochi 2024. Per i colori azzurri è la sedicesima medaglia generale in una giornata ricca di soddisfazioni per l'Italia che applaude l'ennesima impresa della scherma che resta sempre e comunque ad altissimi livelli. L'Italia di fioretto femminile ancora una volta, infatti, si dimostra all'altezza delle aspettative nella finale tiratissima contro gli Stati Uniti. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo i nomi delle tre azzurre che ci fanno ancora sorridere e che consegnano all'Italia la 16a medaglia dei Giochi.

La finale, americane sempre al comando

Partono fortissimo le americane che provano l'allungo iniziale per dare una direzione forte alla finale olimpica, e così alla fine della prima turnazione gli Stati Uniti comandano, con un vantaggio che Alice Volpi prova a ridurre, ma solo in parte (12-15). Le azzurre rimangono in apnea anche nella seconda turnata, chiudendo sempre dietro alle americane, faticando a tenere il passo avversario restando sotto di 4 stoccate.

L'ultimo giro di assalti è un tentativo disperato da parte delle tre fiorettiste azzurre, in cui entra anche Francesca Palumbo, che non riescono però a prendere le misure corrette: troppa foga e molta imprecisione sono fatali così arriva solamente una medaglia d'argento, mentre gli Stati Uniti festeggiano l'oro olimpico conquistato con un rush finale in crescendo per il risultato finale che non ha ammesso alibi. Un risultato comunque positivo per la prova a squadre femminile che a Tokyo arrivò solamente al bronzo.

Nulla è servita una super finale per Alice Voli che ha chiuso tutti i propri parziali in punteggio positivo: Kiefer e compagne sono state più incisive e determinate guadagnandosi il titolo olimpico in pedana, chiudendo la finale col punteggio di 39-45