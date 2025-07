Trump onnipotente, decreto esecutivo per cambiare nome al calcio negli Stati Uniti: “Potrei farlo”

Donald Trump ha monopolizzato la scena in occasione della finale del Mondiale per Club vinta dal Chelsea sul PSG: il presidente degli Stati Uniti ha scherzato sulla possibilità di far cambiare nome al calcio.

Quando si era diffusa la notizia che Donald Trump sarebbe stato presente sugli spalti del MetLife Stadium nel New Jersey per assistere alla finale del Mondiale per Club, poi stravinta dal Chelsea sul PSG, non c'era voluto molto per immaginare che il presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto di tutto per prendersi la scena e non mollarla, sfruttando la vetrina globale della nuova competizione per diffondere la propria immagine in ogni angolo del pianeta. La passione di Trump per il calcio è minima, ma sa bene che è lo sport largamente più popolare al mondo, e dunque da mesi sta cavalcando il Mondiale per Club, con l'appoggio – per convenienza reciproca – del presidente della FIFA Gianni Infantino, in vista anche della Coppa del Mondo che il prossimo anno si svolgerà ugualmente negli States, oltre che in Canada e Messico.

Donald Trump ’imbucato’ nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club

Trump onnipresente alla finale del Mondiale per Club vinta dal Chelsea sul PSG

Al momento della premiazione, neanche Infantino è riuscito a trascinare via Trump dal palco, pur provandoci: il presidente americano non aveva alcuna intenzione di farsi da parte per lasciare la gloria ai soli calciatori del Chelsea, che alla fine, dopo attimi di imbarazzo e smarrimento, hanno capito che non avevano altra scelta che sollevare il trofeo b con Donald mischiato tra loro, impegnato anche a lui a saltare per festeggiare.

Si chiama football o soccer? Trump: "Potrei emanare un decreto esecutivo per cambiare nome"

Trump onnipresente, ma anche onnipotente, visto che in un'intervista ha scherzosamente annunciato che potrebbe emanare uno dei suoi decreti esecutivi per cambiare nome al calcio, così come è conosciuto negli Stati Uniti: "Gianni è un mio amico, hanno fatto un lavoro fantastico con la lega, con il calcio… loro lo chiamerebbero ‘football', noi lo chiamiamo ‘soccer'. Se emanerò un ordine esecutivo in base al quale da ora in poi potremo parlare solo di ‘football'? Penso che potrei farlo!".

L'intervista con DAZN ha poi preso la piega di uno spot politico per Trump, salvo poi tornare a parlare di calcio alla fine, quando gli è stato chiesto chi fosse per lui il calciatore più forte di sempre. "Molti anni fa, quando ero giovane, portarono un giocatore di nome Pelé a giocare qua – ha risposto il presidente americano – Giocava per i Cosmos, questo stadio era pieno. Era una versione precedente di questo stadio, non voglio sembrare vecchio, perché è passato tanto tempo ed ero giovane. Sono venuto a vedere Pelé ed è stato fantastico. È un po' come dire Babe Ruth (leggenda del baseball, ndr), ma direi che Pelé era grandioso".