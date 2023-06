Francia-Italia si sblocca con una prodezza di Kalimuendo: super gol di tacco su assist di Kalulu Kalimuendo sblocca Francia-Italia con una prodezza di tacco su assist di Kalulu: partenza complicata per gli Azzurrini agli Europei U21.

A cura di Vito Lamorte

Subito in salita l'esordio dell'Italia agli Europei Under 21. La Francia si è portata in vantaggio con Arnaud Kalimuendo, che ha realizzato un bellissimo gol di tacco su assist di Kalulu: l'attaccante con il suo movimento e il suo gesto tecnico ha beffato sia il suo marcatore Pirola che Carnesecchi. A metà della prima frazione gli Azzurrini sono già sotto di un gol.

Il calciatore del Rennes è riuscito a prendere il tempo al suo marcatore e con un bellissimo colpo di tacco è riuscito a trovare il secondo palo eludendo l'intervento del portiere di proprietà dell'Atalanta. Pirola probabilmente si aspettava un controllo spalle alla porta ma Kalimuendo ha deciso di provare questo tocco volante e ha avuto ragione.

Kalimuendo è sceso in campo per 38 volte in questa stagione con la maglia del Rennes e ha messo a bilancio 7 reti e 5 assist per i compagni in tutte le competizioni: un bottino niente male per questo classe 2002, che è dotato di una buona fisicità ed ha buone capacità balistiche.

Alla Cluj Arena gli Azzurrini avevano creato un paio di situazioni interessanti, soprattutto su palla inattiva, prima di subire la rete dello svantaggio ma è mancata la zampata decisiva. Fino a quel momento la Francia aveva tenuto di più il pallone e si era fatta preferire per la fluidità del gioco: da un cross di Kalulu, che ha sfruttato lo spazio lasciato sulla fascia sinistra italiana, è arrivato il gol del vantaggio.

Un anno fa Kalimuendo era stato offerto all'Inter dal PSG nell'operazione Skriniar: i parigini volevano spedire a Milano il giovane attaccante più una cifra cash vicina ai 55 milioni di euro. I nerazzurri rifiutarono e sappiamo tutti benissimo com'è finita la storia.

