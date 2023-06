L’Italia U21 si qualifica ai quarti anche se perde con la Norvegia: combinazione di risultati cervellotica Una combinazione di risultati qualifica l’Italia Under 21 ai quarti degli Europei anche se battuta dalla Norvegia. È un’opzione prevista dal regolamento ma gli Azzurri possono beneficiarne a una condizione.

Gli Azzurrini si giocano questa sera le ultime possibilità di qualificazione ai quarti degli Europei Under 21.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Europei 2023 Under 21 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dentro o fuori, qualificata oppure eliminata. L'Italia Under 21 gioca questa sera (ore 20.45) contro la Norvegia l'ultima e decisiva giornata del Gruppo D. Tutto può accadere, le combinazioni dei risultati, le opzioni previste dal regolamento e dall'eventuale ricorso alla classifica avulsa sono tali che nessuna, nemmeno Svizzera o Francia (che ha 6 punti), possono ritenersi al sicuro. E anche ragionare di biscotti clamorosi è rischioso anche se la tentazione è forte perché un successo degli elvetici con almeno una rete di vantaggio (ma segnandone più di 2) sarebbe tale da tracciare esiti rocamboleschi (3-2, 4-3, 5-4 etc etc).

Il bilancio degli scontri diretti e la differenza reti sono discriminanti come trappole: se ci cadi dentro è finita. Basta davvero poco per restare impigliati. Il traguardo è lì, a un passo, anche al netto dei macroscopici quanto grotteschi errori arbitrali capitati agli Azzurri e alla stessa Spagna per l'assenza del Var, al quale la Uefa prima ha rinunciato poi – facendo una figuraccia – è stata costretta a cambiare idea introducendolo nei quarti. Laddove, in caso di passaggio del turno, la squadra di Nicolato incrocerà una delle selezioni del Gruppo B: da seconda classificata prenderà la Spagna che ha chiuso in vetta al girone, da prima affronterà l'Ucraina.

La situazione di classifica nel Gruppo D degli Azzurri

Alla vigilia della terza partita la situazione nel girone degli Azzurri è la seguente: la Francia è prima con 6 punti, +2 in differenza e col favore dello scontro diretto vinto 2-1 (sia pure tra le polemiche) con l'Italia; l'Italia è seconda con 3 punti e 0 in differenza reti, gli stessi della Svizzera, ma col beneficio del successo nel confronto diretto con gli elvetici (3-2); Norvegia ultima a 0 punti e con -2 in differenza reti.

La situazione di classifica del Gruppo D alla vigilia dell’ultima giornata.

In quale caso l'Italia U21 si qualifica anche se sconfitta dalla Norvegia

Nel ventaglio delle possibilità di qualificazione dell'Italia ce n'è una altrettanto cervellotica, di quelle che ti lasciano col fiato sospeso fino al 90° e oltre, e prevista dal regolamento: è il caso degli Azzurrini che passano il turno anche se sconfitti dalla Norvegia. Un'ipotesi che può diventare realtà se anche la Svizzera perde contro la Francia ma la squadra di Nicolato viene battuta con un gol di scarto e ne realizza almeno uno (2-1, per esempio). Transalpini qualificati con 9 punti e abbinati all'Ucraina, Azzurri avanti con 3 (gli stessi dei crociati) e accoppiati alla Spagna, Svizzera eliminata perché a parità di differenza reti soccomberebbe per aver perso lo scontro diretto.