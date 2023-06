Italia-Norvegia Under 21 oggi agli Europei, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Norvegia è una sfida fondamentale per il passaggio ai quarti degli Europei Under 21: si gioca oggi, mercoledì 28 giugno 2023, alla Cluj-Arena con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le ultime notizie sulla formazione di Nicolato.

A cura di Vito Lamorte

Italia–Norvegia agli Europei Under 21, dove vederla in diretta TV e streaming.

L'Italia Under 21 si gioca il passaggio ai quarti di finale degli Europei Under 21 contro la Norvegia. Gli Azzurrini scendono in campo oggi, mercoledì 28 giugno 2023, alla Cluj-Arena con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Dopo la sconfitta nel primo turno contro la Francia, con annesse polemiche sull'arbitraggio; è arrivata la vittoria contro la Svizzera che ha rimesso in piena corsa la selezione di Paolo Nicolato per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta: contro la Norvegia serve una vittoria per attestarsi a 6 punti e poi bisognerà attendere il risultato di Francia-Svizzera per capire in quale posizione si piazzerà al termine dei gironi. Gli scandinavi vengono da due sconfitte consecutive e per sperare di andare ai quarti devono vincere contro gli Azzurrini e sperare in una serie di combinazioni di risultati. Chi passa il turno si qualifica ai quarti contro o la seconda classificata del girone B o contro la prima squadra del girone A.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia. Nicolato dovrebbe confermare l'undici che ha iniziato contro la Svizzera: attacco in mano a Pellegri e Gnonto, con Bove in mediana e Parisi sulla sinistra.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Bove, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto. Allenatore: Nicolato.

NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide. Allenatore: Smerud.

Partita: Italia-Norvegia

Quando: mercoledì 28 giugno 2023

Orario: 20:45

Dove: Cluj-Arena, Cluj Napoca

Canale TV: Rai Uno

Diretta streaming: Raiplay

Competizione: Europei Under 21, terza partita del girone

Italia-Norvegia, dove vederla in TV sulla Rai: il canale in chiaro

Italia-Norvegia si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai Uno. La telecronaca sarà Luca De Capitani e il commento tecnico sarà affidato a Katia Serra.

Dove vedere la partita Italia-Norvegia Under 21 in streaming gratis

Come per la diretta TV, anche la diretta streaming sarà trasmessa dalla Rai gratuitamente: basterà collegarsi al sito RaiPlay da pc o utilizzare l'app disponibile sia per dispositivi mobile che per Smart TV.

Europei Under 21, le probabili formazioni di Italia e Norvegia

Nicolato dovrebbe riproporre lo stesso undici iniziale che ha affrontato la Svizzera: Pellegri e Gnonto in attacco, Bove al fianco di Rovella e Tonali in mediana; Parisi a sinistra. Okoli, Pirola e Scalvini il trio a protezione della porta di Carnesecchi.

Smerud si affida in attacco a due conoscenze della Serie A come Botheim della Salernitana e Ceide del Sassuolo, che completano il tridente con Bobb.

