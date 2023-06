Prossima partita Italia Under 21 agli Europei, quando gioca se passa ai quarti L’Italia Under 21 si gioca il pass per andare ai quarti di finale degli Europei: le possibili avversarie e le date.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia deve conquistare il pass per i quarti di finale degli Europei Under 21 nell'ultimo turno del girone D contro la Norvegia. Gli Azzurrini hanno bisogno assoluto di una vittoria per poter accedere alla fase ad eliminazione diretta del torneo continentale.

La squadra di Paolo Nicolato ha iniziato la sua avventura nella manifestazione che si sta giocando in Romania e Georgia con una sconfitta per 2-1 contro la Francia, ma la gara è stata viziata dagli errori arbitrali dell'olandese Allard Lindhout; mentre nella seconda uscita è arrivata la vittoria per 3-2 contro la Svizzera, con un secondo tempo non positivo che stava per vanificare una prima frazione superlativa segnata dalle reti di Pirola, Gnonto e Parisi.

Nell'ultima edizione degli Europei, giocatasi in Ungheria e in Slovenia, l'Italia venne eliminata ai quarti dal Portogallo dopo 120′ di battaglia campale e un rocambolesco 5-3 finale. L'ultima volta che gli Azzurrini sono arrivati tra le prime quattro era il 2017, quando la Spagna ci sconfisse in semifinale per 3-1.

Quando gioca l'Italia U21: la data della prossima partita agli Europei

Se l'Italia dovesse chiudere al secondo posto del gruppo D giocherebbe il primo luglio allo stadio Rapid-Giulești di Bucarest mentre se dovesse finire la prima fase come prima scenderà ancora in campo Cluj Arena il 2 luglio 2023. Entrambe le sfide si giocheranno alle ore 21:00.

L'avversaria dell'Italia Under 21, contro chi gioca ai quarti/ in semifinale

Se gli Azzurrini chiuderanno al primo posto sfideranno subito l'Ucraina e poi si ritroveranno nella zona di tabellone dove ci sono anche la Spagna e una tra Francia e Svizzera. Di conseguenza, una delle tre potrebbe essere l'eventuale avversaria in semifinale. Se l'Italia, invece, dovesse arrivare al secondo posto se la vedrebbe subito con la Roijta e in una possibile semifinale si ritroverebbe di fronte Francia/Svizzera o Ucraina.