L’Italia Under 21 vince una partita pazza agli Europei: 3 gol alla Svizzera che sfiora l’impresa

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia Under 21 si riscatta dopo la dura sconfitta subita all'esordio agli Europei contro la Francia. Gli Azzurrini hanno battuto 3-2 la Svizzera nel secondo turno e rilanciano le proprie ambizioni per la qualificazioni al prossimo turno. La sfida giocata da Tonali e compagni è stata però a dir poco folle. In vantaggio di tre reti dopo il primo tempo, l'Italia crolla nella ripresa con gli elvetici che segnano due reti e si divorano il gol del pari. Di Pirola, Gnonto e Parisi le firme azzurre. L'Italia ha raggiunto proprio la Svizzera con 3 punti nella classifica del girone D e si rilancia per la qualificazione ai quarti.

La dinamica del gol di Gnonto.

Italia devastante nel primo tempo e avanti 3-0

Dopo la sconfitta con polemiche contro la Francia, l'Italia aveva tutte le intenzioni per ripartire e conquistarsi 3 punti fondamentali per la fase a gironi. L'inizio della squadra di Nicolato è devastante dato che dopo i primi dieci minuti gli Azzurrini erano già avanti 2-0. Italia avanti prima con Tonali bravo a trovare Pirola sul secondo palo, bravissimo a indirizzare il pallone verso l'angolino basso alla destra di Saipi e insaccare in porta. Passa pochissimo tempo e da destra Bellanova crossa per Gnonto che di testa trova Saipi pronto alla respinta ma sulla ribattuta non sbaglia e mette in discesa la partita dell'Italia: 2-0 sulla Svizzera.

Gli elvetici rispondo con un'insidiosa punizione dalla trequarti di Imeri che costringe Carnesecchi a un tuffo all'indietro con deviazione sulla traversa e palla poi deviata in corner. Prima dell'intervallo arriva poi anche il 3-0 degli azzurri grazie a Parisi che dopo un cross di Bellanova sfrutta il pasticcio di Blum in area – invece di rinviare permette al terzino dell'Empoli di arrivare sul pallone – e segna da posizione ravvicinata. Si chiude così con l'Italia in vantaggio 3-0 il primo tempo.

Bove a centrocampo contrasto i giocatori della Svizzera totalmente cambiati nel secondo tempo.

Secondo tempo da incubo dell'Italia che rischia la clamorosa rimonta

L'Italia nella ripresa mette in campo Cancellieri per Pellegri e incredibilmente Nicolato si ritrova a vivere subito un incubo. Non tanto per l'ingresso in campo dell'attaccante della Lazio, quanto per il ritorno della Svizzera capace di segnare subito due gol portandosi inspiegabilmente sul 2-3 in pochissimi minuti. Ci pensa prima Imeri che dal limite mette il pallone sotto l'incrocio dei pali con una traiettoria magistrale sfruttando il disimpegno errato di Okoli e Cancellieri, poi successivamente Amdouni con un dribbling su Scalvini e Parisi segna di destro con un tiro che batte l'incolpevole Carnesecchi.

È l'inizio di un secondo tempo horror per gli azzurri che reagiranno con una doppia occasione capitata prima sulla testa di Scalvini e poi sui piedi di Cancellieri che però non riescono a mandare il pallone in porta. Intanto la Svizzera va prima vicina al pari con Amdouni e poi con Males che grazia l'Italia dopo essersi trovato tutto solo in area a calciare di sinistra nella porta azzurra. La palla finisce fortunatamente fuori. Un pericolo scampato dopo il gol divorato da Bellanova poco prima.