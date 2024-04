video suggerito

Il Genoa vince e si diverte, 3-0 al Cagliari: Gilardino celebra la salvezza, Ranieri deve ancora lottare Il Genoa vince e si diverte: battuto il Cagliari 3-0 nel Monday Night della 34a giornata di Serie A. Per la squadra di Gilardino in gol Thorsby, Frendrup e il solito Gudmundsson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Genoa vince e si diverte: battuto il Cagliari 3-0 nel Monday Night della 34a giornata di Serie A. Il Grifone ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo con le reti delle due mezzali, Thorsby e Frendrup, e nella ripresa ci ha pensato il solito Gudmundsson a chiudere il conto. Un'altra serata magica per la squadra di Gilardino, che è parsa davvero in palla fin dai primi minuti e non ha mai perso il controllo della partita.

I primi 45 minuti al Ferraris hanno visto i padroni di casa convincenti nell'approccio e nella fase di finalizzazione: prima è stato Thorsby a sfrutta la sua capacità atletica e di coordinazione con uno stacco di testa sontuoso e poi ci ha pensato Frendrup a trovare il raddoppio con un piattone destro che ha finalizzato una splendida azione corale dei padroni di casa. Il Cagliari non è riuscito a creare mai seri pericoli dalle parti di Martinez.

All'inizio della ripresa ci si aspettava una reazione sarda ma è ancora il Genoa che si fa vedere e sono proprio i rossoblù liguri a trovare ancora il gol: Gudmundsson cerca il triangolo con Retegui, sull'intercetto c'è Frendrup che serve ancora l'islandese che, davanti al portiere, manda la palla a baciare il palo e realizza il terzo gol.

Il Grifone era già salvo aritmeticamente dopo i risultati di ieri e con questa vittoria ha celebrato la permanenza in Serie A nel migliore dei modi mentre il Cagliari non è stato all'altezza delle ultime uscite: la banda di Ranieri dovrà lottare nelle ultime quattro gare per guadagnarsi il prossimo campionato di A.

Il tabellino di Genoa-Cagliari

RETI: 17′ Thorsby, 27′ Frendrup, 63′ Gudmundsson.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez (29′ st Cittadini); Sabelli (19′ st Spence), Thorsby, Badelj (19′ st Bohinen), Frendrup, Martin (19′ st Haps); Gudmundsson (33′ st Vitinha), Retegui. A disp: Leali, Sommariva, Pittino, Papadopoulos, Strootman, Ankeye, Ekuban. Allenatore: A. Gilardino.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (1′ st Zappa), Wieteska, Obert; Di Pardo (1′ st Nandez), Deiola, Prati, Augello (40′ st Kingstone); Gaetano; Shomurodov (28′ st Azzi), Oristanio (1′ st Lapadula). A disp.: Radunovic, Makoumbou, Aresti, Sulemana, Petagna, Mina. Allenatore: C. Ranieri.

ARBITRO: Federico Dionisi.