video suggerito

La Germania legalizza la marijuana, Frimpong e Adli esultano mimando di rollare uno spinello L’1 aprile la Germania ha legalizzato il possesso di marijuana per uso ricreativo, diventando il più grande Paese dell’Unione Europea ad aver deciso in tal senso, il 3 aprile Jeremie Frimpong e Amine Adli del Bayer Leverkusen hanno mimato di rollare uno spinello e di fumarselo dopo un gol messo a segno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalla mezzanotte dell'1 aprile in Germania è diventato legale fumare e possedere cannabis e derivati come la marijuana (fino a 25 grammi in luogo pubblico), ma anche coltivarla (fino a 50 grammi e tre piante in casa). Tempo un paio di giorni e due giocatori del Bayer Leverkusen hanno inscenato un'esultanza sul tema dopo un gol, adesso che è possibile farlo senza incorrere in apologia di reato. E dunque Jeremie Frimpong e Amine Adli hanno mimato di rollare uno spinello e di fumarselo, il tutto a favore di telecamera, col video che inevitabilmente è diventato virale.

La squadra di Xabi Alonso quest'anno è inarrestabile, lanciata verso il titolo ormai sicuro in Bundesliga (+13 sul Bayern Monaco a 7 giornate dalla fine) e ancora in corsa per chiudere un clamoroso Triplete con l'Europa League (nei quarti affronterà il West Ham) e la coppa nazionale, dove è in finale col Kaiserslautern dopo aver battuto in semifinale due giorni fa il Fortuna Dusseldorf per 4-0. Una gara senza storia quella della BayArena, col risultato sbloccato da Frimpong già al 7′.

Una rete celebrata dal 23enne assieme al compagno e coetaneo Adli (che al 20′ segnerà il 2-0) con una scenetta evidentemente preparata prima, avendo contezza della nuova legislazione tedesca in materia di cannabis. E dunque le telecamere hanno immortalato Adli, centrocampista della nazionale marocchina, simulare di rollare lo spinello e poi di accenderlo, passandolo quindi a Frimpong. A quel punto l'esterno a sua volta ha mimato di fare un bel tiro profondo, con annessa espressione del volto.

Frimpong peraltro è nato ad Amsterdam, in Olanda, dove la marijuana è legale da diversi anni. Solo due giorni prima del match di coppa, invece, la Germania è diventata il più grande Paese dell'Unione Europea a legalizzare il possesso di marijuana per uso ricreativo. Chi si sta divertendo da inizio stagione sono i tifosi del Bayer Leverkusen, che con la vittoria nella semifinale di Coppa di Germania ha portato la sua mostruosa striscia di imbattibilità a 40 partite consecutive (35 vittorie e 5 pareggi).