Tuchel rischia subito la panchina se il Bayern perdesse con l’Arsenal: Klose può sostituirlo

Miroslav Klose al posto di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco in caso di sconfitta dei bavaresi contro l'Arsenal nell'andata dei quarti di Champions League. La clamorosa indiscrezione, riportata da AbendZeitung, evidenzia proprio come i tedeschi stiano pensando a una separazione anticipata con Tuchel ancora prima che la stagione possa volgere al termine. Di fatto l'ex allenatore del Chelsea e il Bayern hanno già annunciato che non proseguiranno più insieme il loro rapporto di lavoro al termine di questa annata.

Dopo 11 campionati vinti di fila dai bavaresi infatti, quest'anno sarà il Bayer Leverkusen a trionfare. A far crollare tutto è stata l'ultima sconfitta in campionato contro l'Heidenheim per 3-2 che avrebbe convinto il club a cambiare subito per dare uno scossone alla squadra. La soluzione porterebbe a promuovere Miroslav Klose come allenatore ad interim fino al termine della stagione. L'ex attaccante della Lazio arriverebbe insieme a Hermann Gerland, 69 anni, che attualmente fa parte dello staff di Antonio Di Salvo, Ct dell'Under 21 della Germania.

Klose sulla panchina dell'Altach.

Una sconfitta clamorosa o una prestazione negativa del Bayern, potrebbe dunque portare a questo immediato ribaltone. Di certo Klose non è in cima alla lista del club bavarese come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione ma l'ex bomber tedesco, qualora gli venisse data questa possibilità fino a fine stagione, sicuramente vorrà giocarsi le sue carte per restare e farsi apprezzare. Al momento Klose è senza squadra dopo aver allenato gli austriaci dell'Altach. Il Bayern però è sempre stato nel suo destino.

Oltre all'enorme numero di gol realizzati, Klose dopo aver appeso le scarpette al chiodo è rimasto nell'ambiente del club tedesco guidando l'Under 17 e poi diventando il vice di Hansi Flick nel 2020/2021. Esperienze importanti per lui che l'hanno fatto apprezzare molto come allenatore. A marzo, quando la Lazio ha ricevuto le dimissioni di Sarri, si era anche pensato che Lotito potesse puntare su di lui prima di chiudere poi con Tudor. Ora all'orizzonte la grande opportunità che potrebbe arrivare in caso di ko del Bayern in Champions.