Tuchel non sarà più l'allenatore del Bayern Monaco: lascerà la panchina alla fine della stagione La decisione, presa in accordo tra Tuchel e la società, è arrivata nel pieno del periodo nero del Bayern: il tedesco lascerà il suo incarico il 30 giugno 2024.

A cura di Ada Cotugno

Thomas Tuchel non sarà più l'allenatore del Bayern Monaco alla fine di questa stagione. Il tecnico tedesco ha annunciato pubblicamente che lascerà la panchina al termine di questo campionato, ponendo fine a un'avventura che gli ha regalato tantissime delusioni: i bavaresi stanno vivendo un momento particolarmente difficile con tre sconfitte consecutive arrivate nel giro di nove giorni e lo spogliatoio praticamente spaccato.

I senatori della squadra si sono schierati apertamente contro il tedesco, con il quale hanno avuto anche forti diverbi nelle ultime settimane, ma nonostante tutto non ci sarà un esonero anticipato. La sconfitta nello scontro diretto contro il Bayer Leverkusen, primo in classifica a +5, ha fatto scatenare le polemiche attorno alla gestione Tuchel che non ha mai convinto pienamente i tifosi da quando ha preso il posto di Nagelsmann, mandato via a metà della scorsa stagione.

In una nota ufficiale diramata dal Bayern Monaco si apprende che la decisione è nata di comune accordo tra l'allenatore e la società: "L'FC Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto fino al 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024. Questo è il risultato di una discussione costruttiva tra il CEO Jan-Christian Dreesen e Thomas Tuchel".

Come puntualizzato dallo stesso allenatore lui e tutto il suo staff continueranno a lavorare a pieno regime fino a giugno, cercando di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati: "Fino ad allora, ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo". Il suo addio apre le porte a tutte le speculazioni sul successore che, secondo la stampa tedesca, potrebbe essere Antonio Conte.

L'esonero di Tuchel alla fine della stagione non è la panacea di tutti i mali. Un monito che arriva dall'alto, dal CEO Dreesen che nel comunicato ufficiale tira in ballo la responsabilità della squadra e la sconfitta contro la Lazio in Champions League: "Ritengo esplicitamente responsabile la squadra. In particolare in Champions League, dopo aver perso 1- 0 all'andata in casa della Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un'Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito".