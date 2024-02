Conte ha scelto il Bayern Monaco per ripartire: può sostituire Tuchel e puntare alla Champions Il sogno di Conte è quello di sollevare la Champions da allenatore e le sue ambizioni potrebbero passare dal Bayern Monaco: secondo i media tedeschi l’allenatore ha scelto la sua prossima destinazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo aver vinto in Serie A e in Premier League per Antonio Conte la prossima missione potrebbe essere quella di conquistare la Bundesliga. Il futuro dell'ex allenatore di Inter e Juve è ancora incerto, ma dalla Germania sono sicuri che sarà lui a prendere le redini del Bayern Monaco diventando l'erede di Thomas Tuchel su quella panchina.

In effetti la posizione del tedesco non sembra più stabile dopo le tre sconfitte consecutive rimediate in nove giorni e secondo le indiscrezioni provenienti dalla Bild i bavaresi starebbero puntando verso una grande rivoluzione che include anche il tecnico leccese. Dopo un anno da dimenticare, in cui con molta probabilità il club chiuderà senza portare a casa nessun trofeo, il Bayern sente la necessità di ripartire con un nuovo progetto e soprattutto con un nome convincente per mettere d'accordo dirigenza, rosa e tutta la piazza.

Per le informazioni fornite dal quotidiano tedesco la scelta sarebbe praticamente fatta: Conte ha identificato nei bavaresi la squadra dei suoi sogni, una delle tre migliori in Europa in questo momento che potrebbe garantirgli un ritorno sulle scene in grande stile. Il Bayern ha tutte le caratteristiche ideali descritte dall'allenatore appena qualche giorno fa al Telegraph, quando aveva fatto un quadro preciso del club che avrebbe voluto allenare in futuro.

L'ex Inter ha fissato l'asticella altissima, dicendo che nella sua prossima avventura il grande sogno sarebbe quello di vincere la Champions League: "Onestamente, un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore. Ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, ma devi andare nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni, un club pronto a fare l'ultimo passo per vincere la Champions League".

E oltre a togliersi la soddisfazione di vincere nel campionato tedesco (dopo aver portato a casa titoli in Italia e in Inghilterra), al Bayern Conte potrebbe davvero avere l'opportunità di vincere la Champions, alimentando la dinastia di allenatori italiani in Baviera che conta i nomi eccellenti di Trapattoni e Ancelotti.