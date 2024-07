video suggerito

Morata stravolge il calciomercato, può trasferirsi subito in Arabia: stipendio da capogiro Alvaro Morata potrebbe presto accettare l’offerta dell’Al-Qadsiah in Arabia. Offerta da capogiro per l’attaccante spagnolo che raggiungerebbe in squadra Nacho da poco ufficializzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvaro Morata a un passo dall'Al-Qadsiah. Il club dell'Arabia Saudita avrebbe presentato un'offerta irrinunciabile all'attaccante spagnolo impegnato con la Roja agli Europei in Germania. Una svolta nel calciomercato che potrebbe anche stravolgere i piani di Roma e Juventus maggiormente interessate a lui in Serie A. A riportare l'indiscrezione è Relevo che sottolinea come Morata raggiungerebbe Nacho, suo ex compagni di squadra ai tempi del Real e di recente ufficializzato proprio dall'Al-Qadsiah come nuovo acquisto. L'affare è stato a dir poco velocissimo.

Secondo il quotidiano la società araba avrebbe messo sul tavolo una cifra pari a 50 milioni di euro per l'intera operazione, la maggior parte dei quali in stipendio per il calciatore. Davvero molto difficile dire di no e per questo l'attaccante spagnolo sarebbe pronto ad accettare. Gli arabi dovrebbero inoltre garantire 15 milioni all'Atletico Madrid come costo della clausola per rescindere il contratto di Morata con i Colchoneros. Una cifra a questo punto bassa visti i costi dell'operazione che potrebbe facilitare ulteriormente il trasferimento del giocatore.

L'esultanza di Morata durante gli Europei.

Le trattative tra i due club starebbero dunque andando avanti dopo che il giocatore avrebbe anche già dato il via libera alla sua partenza per l'Arabia Saudita, dove l'Al-Qadsiah di Khobar scommette sulla composizione di una super squadra dopo la recente promozione in Super League. La partenza di Morata era già stata messa in preventivo dall'Atletico che lo riteneva ormai fuori dal progetto tecnico. Il suo posto dovrebbe prenderlo l'ucraino Dovbyk in pole, per il quale il Girona chiede la clausola da 40 milioni.

La rivoluzione dell'Atletico Madrid sul mercato

Se si dovesse concretizzare la partenza di Morata, il capitano della Spagna sarebbe l'ennesimo giocatore dell'Atletico in uscita dopo Mario Hermoso, Savic, Depay e Söyüncü, confermando così la rivoluzione annunciata. Inizialmente si pensava che Morata potesse accettare di ritornare in Italia alla Juventus oppure alla Roma dall'amico Dybala e da De Rossi che avrebbe fortemente bisogno di un attaccante come lui. E invece il poderoso intervento dell'Arabia potrebbe aver stravolto completamente tutto chiudendo ogni possibilità di veder giocare di nuovo Morata in Serie A.