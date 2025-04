video suggerito

Ancelotti vede già l'addio al Real Madrid: "Il giorno in cui tutto finirà potrò dire solo grazie" L'eliminazione subita nei quarti di finale di Champions League potrebbe costare caro a Carlo Ancelotti, che a fine stagione può lasciare il Real Madrid. L'allenatore italiano dopo il ko con l'Arsenal è stato serafico.

A cura di Alessio Morra

La scorsa estate, dopo l'acquisto di Mbappé, sembrava che l'invincibile Real Madrid dovesse fare un sol boccone degli avversari anche in questa Champions League. Non è stato così. I blancos hanno arrancato durante tutta la manifestazione e si sono fermati ai quarti di finale, eliminati dall'Arsenal. E ora il posto di Ancelotti è a rischio. Perché a Madrid un anno senza titoli pesanti è inaccettabile, pure per l'allenatore più vincente di sempre in Europa.

Real fuori dalla Champions, ma può vincere tre trofei

Uomo navigato, ma soprattuto placido e paziente, il tecnico emiliano dopo la partita sapeva di ricevere vagonate di domande sul suo futuro. Alla prima ha risposto dicendo: "Le voci sono normali, abbiamo ancora la finale di Coppa del Re, poi siamo in lotta per il campionato e c'è il Mondiale per Club. Ho altre cose a cui pensare che a queste sottigliezze".

L'onestà di Ancelotti: "L'Arsenal ha meritato di passare"

Poi Ancelotti, vincitore di cinque Champions League da allenatore (due con il Milan, tre con il Real), ha parlato della partita e ha reso merito all'Arsenal: "Per cambiare le dinamiche del nostro incontro avevamo bisogno di qualcosa di più. Forse quel rigore che ci hanno tolto poteva aiutarci. Ma siamo onesti, anche se nella gara di ritorno abbiamo avuto una maggiore intensità, dobbiamo riconoscere che l'Arsenal è stato superiore in entrambe le partite. Hanno difeso bene e abbiamo avuto difficoltà nel trovare spazi".

La finale di Copa del Rey sarà con il Barcellona

Parole da vero uomo di sport, quelle di Ancelotti che non accampa scuse e riconosce che nella doppia sfida i Gunners sono stati superiori. Adesso c'è tanta voglia di riscatto. La Liga è ancora aperta, il Barcellona è avanti di 4 punti, ma ha la Champions e c'è il clasico di ritorno. Inoltre c'è la finale di Copa del Rey con i catalani. Obiettivi puri, che il tecnico ha messo già nel mirino: "Ciò che mi interessa e preparami bene per la prossima partita della Liga e vincere la Copa del Rey".

Ancelotti vede già i titoli di coda: "Quando finirà, dirò grazie"

Le domande però sono state incentrate, quasi totalmente, sul suo futuro. Si dice che ci sia uno Xabi Alonso già pronto per imbarcarsi e firmare per il Real. Ancelotti non pensa al suo futuro. È un uomo del fare. Pensa ai prossimi obiettivi, ma l'addio non lo esclude, e alcune parole sembrano confermarlo: "Il club potrebbe decidere di voler cambiare. Potrebbe succedere, non lo so. Il giorno in cui tutto questo finirà, farò solo una cosa: dirò grazie. Che sia domani, tra un mese o tra un anno. Niente di più. Non ho mai pensato di non essere l'allenatore giusto per questa squadra".