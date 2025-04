video suggerito

Norris e la McLaren impressionano, Leclerc fa sperare la Ferrari: cosa è successo nelle Libere F1 a Jeddah Dopo le prime due sessioni di prove libere sulla pista di Jeddah le McLaren si confermano le favorite in vista del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2025 con Norris che ha impressionato più di Piastri: sensazioni contrapposte in casa Ferrari con Leclerc che può essere soddisfatto di ciò che ha fatto nelle FP1 e nelle FP2 mentre Lewis Hamilton ha confermato di non avere ancora trovato la quadra con l'assetto della sua SF-25.

A cura di Michele Mazzeo

Le prime due sessioni di prove libere del venerdì hanno emesso il primo parziale verdetto del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2025. Se nelle Fp1 del mattino (poco indicative a causa dell'orario e delle condizioni di pista) a sorpresa il più veloce è stato Pierre Gasly con l'Alpine, le indicazioni più probanti sono arrivate dalla seconda e ultima sessione di giornata con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri che hanno mostrato le potenzialità della propria vettura sulla pista di Jeddah primeggiando sia nelle simulazioni di qualifica che in quella di passo gara (seppur ridottissima a causa dell'incidente che ha coinvolto la Red Bull di Tsunoda che ha di fatto chiuso le FP2 con dieci minuti d'anticipo rispetto al programma iniziale).

Sembra aver approcciato con un piede migliore rispetto al Bahrain il quattro volte campione del mondo in carica Max Verstappen che sul giro secco ha fatto registrare la terza miglior prestazione cronometrica di giornata battuto soltanto dalle due McLaren. Comincia male, al contrario, la Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli che in queste prime due sessioni di prove libere non hanno mai brillato né sul giro lanciato né nel long run.

Diametralmente opposte al termine di queste FP2 invece le sensazioni per i due piloti della Ferrari. Da un lato infatti Charles Leclerc può essere soddisfatto della performance fornita sia in termini di velocità (ha chiuso con il quarto miglior tempo ottenuto però con gomme soft vecchie di cinque giri per i precedenti tentativi abortiti in corso d'opera prima di fermarsi ai box per una regolazione all'ala anteriore) che in termini di consistenza data la buona prestazione mostrata nelle brevi simulazioni di passo gara (nettamente più lento di Lando Norris ma vicino al ritmo di Piastri e, sorpattutto, più veloce di tutti gli altri piloti in pista).

Dall'altro c'è un Lewis Hamilton che non ha ancora risolto i problemi di assetto della sua SF-25 e continua il suo rapporto complicato con l'avantreno "nervoso" della sua Ferrari: una situazione che lo penalizza sia per quel che riguarda il giro veloce (solo 13° tempo per lui con più di sei decimi di ritardo dalla miglior prestazione cronometrica messa a segno dal compagno di squadra) sia nei long run dove non riesce a tenere né il passo né la costanza mostrata invece dal monegasco.

La classifica dei tempi delle prove libere del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2025

FP1

Pierre Gasly (Alpine) 1:29.239 Lando Norris (McLaren) +0.007 Charles Leclerc (Ferrari) +0.070 Oscar Piastri (McLaren) +0.102 Alexander Albon (Williams) +0.367 George Russell (Mercedes) +0.379 Carlos Sainz (Williams) +0.540 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.576 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.579 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.582 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.668 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.677 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.695 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.737 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.772 Jack Doohan (Alpine) +0.944 Lance Stroll (Aston Martin) +1.344 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.356 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.790 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.799

FP2

Lando Norris (McLaren) 1:28.267 Oscar Piastri (McLaren) +0.163 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.280 Charles Leclerc (Ferrari) +0.482 Carlos Sainz (Williams) +0.675 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.696 George Russell (Mercedes) +0.706 Pierre Gasly (Alpine) +0.839 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.926 Alexander Albon (Williams) +0.953 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.975 Isack Hadjar (Racing Bulls) +1.039 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.104 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.221 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.395 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.487 Jack Doohan (Alpine) +1.645 Lance Stroll (Aston Martin) +1.740 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.752 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) No Time