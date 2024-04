video suggerito

Barkok sfigurato al volto dopo una aggressione: il giocatore dell’Hertha Berlino operato d’urgenza Nella notte tra sabato e domenica il centrocampista offensivo Aymen Barkok, in forza all’Hertha Berlino, è stato coinvolto in una collutazione in un locale della capitale. Colpito al volto più volte, avrebbe riportato diverse fratture che lo hanno costretto ad un’immediata operazione chirurgica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Calcio tedesco sotto shock per quanto avvenuto nella notte dell'ultimo weekend in cui il giocatore dell'Hertha Berlino, Aymen Barkok è stato vittima di un'aggressione in un locale della capitale. E' stato ferito gravemente al volto a tal punto di essere ricoverato d'urgenza in ospedale per sottoporsi ad un immediato intervento chirurgico. Le autorità tedesche stanno ancora indagando sullo svolgimento dei fatti.

Una vicenda shoccante che ha scosso il calcio tedesco, alla notizia che il 25enne centrocampista dell'Hertha, che milita in Bundesliga 2, è rimasto coinvolto in una aggressione avvenuta in un locale di Berlino, in cui il marocchino con doppio passaporto tedesco, il cui cartellino appartiene al Mainz, è rimasto gravemente ferito. Dalle prime ricostruzioni dell'episodio sembra che Barkok sia stato presente durante una colluttazione venendo alla fine coinvolto direttamente. I fatti si sono svolti intorno alle 4.30 di mattino di domenica 28 aprile, in una discoteca di Berlino nel quartiere Mitte e – secondo la Bild – il giocatore sarebbe stato colpito al volto più volte, riportando diverse fratture, tra cui la rottura del naso e dello zigomo.

A comunicare l'accaduto è stato lo stesso Hertha Berlino via social: "Abbiamo appreso con orrore che Aymen Barkok è stato aggredito fisicamente in un bar di Berlino nella notte tra sabato e domenica e ha dovuto essere portato in ospedale con lesioni al viso. Aymen è stato operato con successo ieri, domenica, ma per il momento non sarà a nostra disposizione. Ti auguriamo una pronta guarigione, Aymen! Pensiamo a te."

Chi è Aymen Barkok, il calciatore aggredito in prestito all'Hertha

Il centrocampista offensivo di origini marocchine ma anche col passaporto tedesco è passato in prestito con obbligo di riscatto (fissato a 600 mila euro) dal Mainz 05 all'Hertha BSC a metà gennaio 2024. Da allora è stato utilizzato 12 volte, da titolare solamente in dieci occasioni. Nell'ultima partita contro l'Hannover 96 che ha pareggiato nei minuti di recupero, Barkok è rimasto per 90 minuti in panchina, in una gara che ha allontanato quasi definitivamente la squadra della capitale al ritorno in massima serie: ora è a undici punti dal terzo posto quando mancano solo 4 partite.