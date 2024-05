video suggerito

L’Italia è campione d’Europa nella ginnastica artistica! Le Fate chiudono con un oro l’Europeo di casa L’Italia chiude con una medaglia d’oro nel concorso a squadre l’Europeo 2024 di ginnastica artistica femminile di scena a Rimini: le Fate trionfano battendo in finale la gran Bretagna. Quarto titolo della rassegna per Manila Esposito: impresa mai riuscita a nessuna ginnasta italiana prima di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

La squadra nazionale di Ginnastica Artistica femminile si è laureata campione d’Europa 2024 sbaragliando la concorrenza nella finale del campionato Europeo andato in scena a Rimini. Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli hanno dunque bissato il successo della rassegna continentale di Monaco 2022 e migliorato il risultato ottenuto ad Antalya 2023 quando si erano dovute accontentare della medaglia d'argento. Questa volta le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, spinte sul campo gara anche dal costante incitamento dell'infortunata Asia D'Amato, con un punteggio totale di 164.162 sono riuscite a tenersi alle spalle quella Gran Bretagna (argento con 162.162) che aveva tolto loro lo scettro continentale nella rassegna turca. Terzo gradino del podioe medaglia di bronzo invece per la Francia che ha chiuso con il punteggio di 158.796.

Le Fate dunque si assicurano la terza medaglia d’oro a squadre nella storia della Federginnastica italiana dopo il successo a Volos 2006 e quello conquistato proprio due anni fa in Germania. Si conclude quindi con un trionfo l’Europeo femminile casalingo andato in scena a pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 dove le azzurre si presenteranno come una delle grandi squadre da battere.

Il bilancio finale per la spedizione azzurra è di 8 medaglie (5 ori, 2 argenti e 1 bronzo) e la grande protagonista è senza dubbio la napoletana Manila Esposito che esce da questa rassegna continentale con ben quattro medaglie d'oro al collo. La 17enne di Torre Annunziata infatti, prima di questo successo di squadra, aveva trionfato nel concorso generale individuale, alla trave (prima azzurra della storia a vincere un titolo europeo in questo attrezzo) e al corpo libero, diventando così la prima italiana a conquistare tre titoli individuali nella stessa rassegna continentale (nemmeno la fenomenale Vanessa Ferrari nel suo magico 2007 era riuscita a vincere così tanto).