Agli Europei Under 21 senza VAR un altro orrore arbitrale: annullato un gol inspiegabile alla Spagna Agli Europei Under 21 il VAR non c’è. E durante la partita tra Spagna e Ucraina, che decreterà la prima classificata del Gruppo B, c’è stato un enorme errore, che ha danneggiato la Spagna.

A cura di Alessio Morra

La Uefa aveva deciso, sbagliando, che nella fase a gironi degli Europei Under 21 gli arbitri non avrebbero avuto l'ausilio del VAR. L'Italia ne ha pagato amaramente le conseguenze nella gara d'esordio con la Francia, dove tre gravi errori sono costati la sconfitta agli Azzurrini. L'assenza del VAR ha pesato e non poco anche in Spagna-Ucraina. In quel match l'arbitro in modo inspiegabile ha annullato un gol a Riquelme.

Quello che è successo durante Francia-Italia, gara d'esordio di Euro Under 21, è stato davvero clamoroso. Tre errori gravissimi hanno influito sul risultato. L'arbitro non ha concesso un rigore per un mani di Kaluku, non ha notato un fallo in occasione del gol 2-1 dei francesi e poi non ha visto il pallone entrare oltre la linea di porta, praticamente non ha visto il gol che avrebbe dato il 2-2 alla nazionale di Nicolato. Polemiche a raffica che hanno portato la Uefa ad annunciare che dai quarti il VAR sarebbe stato introdotto.

L'assenza del VAR si è sentita eccome nel match del Gruppo B tra Spagna e Ucraina. Le due squadre erano già qualificate, in palio però c'era il primato del girone. La Spagna era messa meglio per la differenza reti e con un pareggio sarebbe arrivata davanti. Dopo pochissimi minuti la Roja trova il gol. Il portiere ucraino Ruslan Neshcheret capisce con anticipo dove sta andando il pallone e con i tempi giusti esce, ma poi commette un errore gravissimo.

Il numero uno dell'Ucraina perde il pallone, Riquelme lo recupera e insacca. Il gol è un gioco da ragazzi. Gol della Spagna, che mettendosi avanti blinderebbe quasi il primato del girone. Ma l'arbitro inspiegabilmente annulla.

Davvero complicato capire il perché di questa decisione, che in ogni caso con il VAR sarebbe stata cancellata. Perché è bastato rivedere una sola volta il replay per capire che il gol di Riquelme era validissimo. Errore davvero enorme, che potrebbe essere determinante per l'esito del girone, e potrebbe esserlo anche per il tabellone che andrà a crearsi dai quarti.