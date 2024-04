video suggerito

L'audio del dialogo tra arbitro e VAR sul gol fantasma in Real Madrid-Barcellona: è imbarazzante Il dialogo tra arbitro e VAR sul gol fantasma di Yamal fa discutere in Spagna: "Non abbiamo prove che la palla sia entrata, quindi ripartiremo con un corner"

A cura di Ada Cotugno

Il gol fantasma di Yamal in Real Madrid-Barcellona continua a far discutere: il momentaneo 2-1 viene negato ai catalani a causa dell'assenza della goal line technology che avrebbe risolto con facilità la controversia. Il discorso tra arbitro e VAR reso pubblico dalla federazione calcistica spagnola non chiarisce la situazione, ma contribuisce a creare grande imbarazzo per l'assenza di una tecnologia che in altri campionati è la prassi.

Il dialogo comincia con l'arbitro Soto Grado che cerca di tranquillizzare i giocatori, ricordando che la Liga ha scelto di non adottare la tecnologia della goal-line, ossia quella che consente all'arbitro di avere un avvertimento ogni qualvolta il pallone attraversa la linea della porta: "No, non c'è la tecnologia del gol. Aspettiamo. Abbiamo aspettato il VAR. Forse era un gol. Stiamo controllando".

Dalla sala VAR intanto provano a fare del loro meglio cercando l'inquadratura giusta che possa chiarire ogni dubbio: "Aspettate un attimo perché stiamo facendo un 360 perché non ce l'abbiamo". Ma più passa il tempo più è evidente che nessuna immagine può rendere fedelmente ciò che è accaduto in campo, consentendo così all'arbitro di prendere una decisione priva di ogni dubbio.

Intanto Soto Grado predica calma tra i giocatori e anche tra i suoi colleghi che si trovano in un momento di grande imbarazzo: "Confermiamo che non ci sono più telecamere, giusto?". A quel punto il VAR non può fare altro che alzare le mani e ammettere che è impossibile risolvere la controversia con il solo aiuto delle telecamere, dato che non esiste un'inquadratura che possa fornire le prove adeguate.

La decisione viene comunicata all'arbitro con un pizzico di rammarico per non aver risolto la questione con una decisione chiara ed evidente: "César, ripartiremo con un corner, non abbiamo prove che la palla sia entrata, quindi ripartiremo con un corner. Non abbiamo prove che la palla sia entrata".