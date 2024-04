video suggerito

La follia del gol fantasma in Real Madrid-Barcellona: perché nella Liga non c’è goal-line technology Episodio più che dubbio e che avrà nuove code polemiche nel Clasico tra Real Madrid e Barcellona: Lunin toglie dalla propria porta il pallone deviato da Yamal ma senza la gol-line è impossibile decidere se è gol oppure no. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Clasico ad alto tasso emozionale in Liga con la sfida al Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona che regala spettacolo, gol e polemiche sin dai primi minuti. Come quando Yamal trova anche la palla del vantaggio azulgrana per il possibile 2-1 che viene però negato malgrado la palla sembri aver superato Lunin e la riga di porta: ma la rete non arriva perché l'arbitro non convalida e l'assenza della tecnologia del gol-line complica nuovamente tutto, gettando il calcio spagnolo nella polemica.

Non è la prima volta che il calcio spagnolo subisce l'onta di non poter decidere senza alcun dubbio se una palla supera la linea di porta oppure no in modo decisivo. Perché nella Liga non c'è la gol-line technology, una scelta contestata e che ha portato tante polemiche anche nel recente passato per episodi simili a quello visto in Real-Barça che ha negato al giovane Lamine Yamal la gloria di una rete nel Clasico.

Ma cos'è successo nel Clasico di Spagna? Al 28′ della partita, sul punteggio di 1-1, Raphinha ha tirato un calcio d'angolo basso, Lamine Yamal ha toccato leggermente la palla con l'esterno per sorprendere Andriy Lunin , che è dovuto intervenire all'ultimo istante per evitare che entrasse in porta. L'arbitro del match, César Soto Grado della Rioja, non ha potuto decidere se fosse stato un gol e dalla sala del VAR, sotto la guida di José María Sánchez Martínez del Murcia, si è rivista l'azione per due minuti.

Tuttavia, nonostante la moltitudine di immagini provenienti dalle telecamere esistenti per coprire un incontro di questa portata, è incredibilmente mancata l'inquadratura corretta per verificare se il pallone abbia superato totalmente la linea di porta. Condizione necessaria e fondamentale per decretare oltre ogni possibile dubbio, il gol: purtroppo nessuna immagine ha potuto derimere l'incertezza, anche perché la tecnologia non è potuta venire in aiuto, non essendoci la gol-line technology in Liga.

Perché in Spagna nella Liga non c'è la goal-line

Tra i cinque principali campionati europei la Liga è l'unica a non aver voluto adottare la gol-line technology ed è stata una scelta ponderata, studiata e voluta. Malgrado le polemiche e le situazioni al limite che avrebbe creato il calcio spagnolo si è sempre opposto a questo tipologia di aiuto. Il motivo è semplice: ogni federazione deve pagare alla FIFA circa 3 milioni di euro per poter usufruire di questa tecnologia e la Liga non intende versare la somma. A questi soldi se ne aggiungerebbero altri visco che la stessa RFEF dovrebbe coprire anche le spese per installare le 14 telecamere necessarie in ogni impianto.