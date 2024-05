video suggerito

Chi è Marcelo Gallardo, l’allenatore che piace molto al Milan: ha vinto tutto col River Plate Chi è Marcelo Gallardo, l’allenatore argentino che piace al Milan: ha vinto tutto col River Plate e si sta liberando dall’Al-Ittihad dopo una breve parentesi in Arabia Saudita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova idea per la panchina del Milan è Marcelo Gallardo, allenatore argentino ha vinto tutto col River Plate e si sta liberando dall'Al-Ittihad dopo una breve parentesi in Arabia Saudita. È uno dei tecnici più quotati in America Latina e la sua scelta di sposare la Saudi Pro League fece storcere il muso a molti in Argentina ma questa esperienza sarebbe già giunta al termine e Napoleon, così viene soprannominato, sarebbe pronto per tuffarsi una nuova avventura. Magari in Europa.

Tra i candidati ancora in lizza per la panchina rossonera ci sarebbero anche i portoghesi Sergio Conceiçao, che ha un contratto con il Porto fino al 2028, e Paulo Fonseca, ex Roma che piace a diversi club; oltre al solito Antonio Conte, che viene accostato a tutte le panchine delle squadre più importanti italiane ed europee.

Chi è Marcelo Gallardo, l'allenatore ha vinto tutto col River Plate

Gallardo ha 48 anni e da calciatore, dopo aver vissuto una delle epoche più vincenti del River Plate, decise di provare l'avventura europea trasferendosi in Francia: in Ligue 1 ha vestito le maglie di Monaco e PSG. Dopo un passaggio negli USA è tornato al River prima di chiudere la carriera nel Nacional di Montevideo, in Uruguay.

Proprio dalla capitale uruguaiana è iniziata la sua carriera da allenatore nel 2011, dove ha vinto subito il campionato nazionale. Le sue idee e la sua personalità portarono il River a sceglierlo per aprire un nuovo ciclo e mai scelta più fu azzeccata: dal 2014 al 2022 ha collezionato quattordici titoli, vincendo per due Coppe Libertadores e diventando l'allenatore più titolato della storia dei Millonarios.

Da calciatore veniva chiamato il Muneco ma da allenatore è diventato Napoleon: la vittoria della Libertadores nel 2018, conquistata dopo il Superclásico in finale contro il Boca Juniors è una pagina di storia del calcio sudamericano e lo ha consegnato all'immortalità. L’artista Mercedes Savall gli han dedicato una statua proprio per ricordare quel trionfo.

La statua dedicata a Gallardo con la Copa Libertadores.

Gallardo si libererà dall'Al-Ittihad ma c'è il problema ingaggio

Gallardo ha lasciato il River Plate nell'ottobre del 2022, perché il ciclo dopo quasi dieci anni si era concluso, e dopo un anno di inattività a novembre del 2023 ha firmato un ricco contratto con l'Al-Ittihad ma la sua esperienza araba sembra giunta al termine.

Un problema potrebbe essere l'ingaggio che Gallardo percepisce dal club arabo, circa ventidue milioni di euro netti, ma sta risolvendo il contratto con una buonuscita e successivamente potrebbe decidere di accordarsi anche su altre cifre. A riportare questa notizia è Sky Sport.

Si è parlato spesso di alcune frizioni con Benzema e di situazioni non semplici da gestire in Arabia, anche per questo motivo potrebbe essere arrivato il momento di sbarcare in Europa per Gallardo: l'opportunità è ancora più ghiotta se te la dà uno dei club più vincenti della storia. Vedremo se e come andranno avanti i contatti tra le due parti.