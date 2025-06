Gallardo spiega perché la Fifa ha penalizzato il River al Mondiale per Club: “È una cosa insolita”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il River Plate manda giù un'eliminazione amara contro l'Inter al Mondiale per Club. La partita sarebbe potuta finire con un biscotto favorevole a entrambe le squadre, ma le vittorie dei nerazzurri e del Monterrey hanno condannato gli argentini al ritorno a casa. C'è però un punto sul quale Marcelo Gallardo proprio non vuole sorvolare, al netto del risultato e dei meriti della squadra di Chivu che ha giocato un grandissimo secondo tempo: l'allenatore non ha digerito la scelta della Fifa di trasmettere sul maxi schermo i gol segnati dai messicani contro l'Urawa nella gara che si stava giocando in contemporanea. Un'usanza strana per il calcio argentino ma anche per quello europeo che ha infastidito non poco le squadre in campo, deconcentrate da quello che stava accadendo al Rose Bowl di Pasadena.

Gallardo critica la Fifa per aver mostrato i gol del Monterrey

A subirne il contraccolpo è stato chiaramente il River Plate che dopo aver subito il primo gol dall'Inter ha alzato gli occhi e ha letto sullo schermo la sua condanna. Il Monterrey ha vinto per 4-0 contro l'Urawa Red e gli argentini sono finiti nell'unica competizione che li sfavoriva: altro che biscotto, sono tornati a casa tra la rabbia e le recriminazioni contro la scelta della Fifa che non è piaciuta a Gallardo. In conferenza l'allenatore non si è trattenuto: "Mi sembra una cosa insolita. È come non capire l'essenza della partita".

In effetti l'abitudine è quella di affidare la scoperta del risultato della partita in contemporanea alla panchina, senza mostrare sullo schermo i gol segnati dalla squadra con la quale ci si contende la qualificazione. Potrebbe essere una scusa per giustificare il crollo del River nel secondo tempo, ma Gallardo spiega con minuzia che la Fifa ha messo in atto una vera scorrettezza: "Non capiscono l'atmosfera, l'essenza della partita… Cosa significhi giocare una partita così importante e vedere le immagini di un'altra partita. È qualcosa che dovrebbero rivisitare, la Fifa dovrebbe tenerne conto. Non è l'essenza del calcio".