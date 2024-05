Diego Costa eroe in Brasile, salva 100 persone dall’alluvione: le ha trasportate sulla sua jeep

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'avventura in Brasile di Diego Costa non si ferma al campo: negli ultimi giorni il Paese è stato flagellato dalle inondazioni che hanno causato decine di morti e centinaia di dispersi, ma il giocatore è stato parte attiva dei soccorsi portando in salvo circa 100 persone dall'alluvione che si è abbattuto nella regione che lo ospita da qualche mese.

L'ex Atletico Madrid e Chelsea ha deciso di trasferirsi al Gremio e in poco tempo si è ambientato nella nuova città, diventando parte integrante della comunità. Per questo quando è stato necessario non si è tirato indietro e ha deciso di aiutare tante persone che si trovavano in difficoltà: l'attaccante ha utilizzato la sua jeep e la sua moto d'acqua per aiutare a trasportare in salvo le persone intrappolate dalle inondazioni, facendosi aiutare da alcuni amici che hanno partecipato alle operazioni.

Sui social circolano diverse immagini del salvataggio che toccano il cuore. Diego Costa ha sfidato l'alluvione e si stima che abbia aiutato circa 100 persone a trarsi in salvo. Tutto è cominciato casualmente quando il giocatore rientrava dall'allenamento sulla sua jeep: è stato fermato da un gruppo di uomini in cerca di aiuto e da lì ha cominciato ad affiancare i soccorsi mettendo a disposizione il suo fuoristrada e due moto d'acqua, portate da alcuni amici.

"Quello che Diego ha fatto oggi non l'avevo mai visto prima. È arrivato al Gremio solo pochi mesi fa, ma ha lasciato la sua jeep tra l'acqua e ha preso la moto d'acqua e quelle dei suoi amici", ha detto un testimone che era stato interrogato sull'operato del giocatore, diventato un vero eroe.

Il suo impegno è stato esemplare, tanto da impattare in modo positivo sulla regione del Rio Grande do Sul devastata dalle inondazioni. Secondo le stime della CNN sono 83 i morti, con oltre 110 dispersi e più di 250 feriti: nei giorni scorsi forti piogge hanno causato alluvioni e smottamenti, distruggendo strade e ponti e lasciando migliaia di persone senza acqua e luce.