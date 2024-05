video suggerito

Stellini è sicuro, Conte può colmare il gap tra Milan e Inter: parte la petizione #ContealMilan Stellini dice che Conte è l'uomo giusto per colmare il gap tra Milan e Inter: i tifosi rossoneri lanciano la petizione #ContealMilan.

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte è uno degli allenatori più chiacchierati perché è senza squadra e il suo nome viene accostato ad ogni panchina che salta da diversi mesi. Oltre al corteggiamento del Napoli, che a gennaio ha fatto di tutto per prenderlo, nelle ultime settimane l'allenatore salentino è stato avvicinato sia al Milan che alla Juventus.

Voci, rumors, indiscrezioni. Al momento c'è solo questo. In merito alla volontà di tornare in panchina, dopo l'esperienza al Tottenham e l'anno "lontano" dal campo, di Conte ha parlato Cristian Stellini. Il vice dell'ex CT della Nazionale, ai microfoni di Telelombardia, non si è risparmiato: "La voglia di tornare in panchina di Antonio è tanta: si è aggiornato e ha fatto un grande lavoro durante l’inverno per migliorarsi e farsi trovare pronto. Magari nella prossima avventura ci saranno novità tattiche: il mister ha lavorato tanto su questo, porterà più modernità e imprevedibilità al suo gioco".

Stellini spinge Conte al Milan: "Gap con l'Inter? La storia dice che può farlo"

In meriti all'accostamento al Milan delle ultime settimane, Stellini ha dichiarato: "Nessuna preclusione verso alcun progetto, Milan o Napoli. Come fai a non associare una grande squadra a un grande allenatore? Il Milan è una squadra forte: ha un gap da colmare con l’Inter e la storia di Conte dice che prende squadre arrivate dietro e col suo lavoro colma il gap".

Se non è una candidatura, poco ci manca.

La petizione dei tifosi rossoneri #ContealMilan

Intanto, i tifosi del Milan vogliono far sapere alla società che Conte è l'unico allenatore che vorrebbero vedere dopo Pioli sulla panchina della loro squadra e hanno lanciato un'altra petizione, dopo quella contro Lopetegui, per far sentire la loro voce:

Siamo Milan Zone e dopo il movimento #NOPEtegui siamo tornati con una nuova richiesta, chiediamo alta voce Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan. Conte ha dimostrato la sua competenza e il suo talento in numerose occasioni, portando le sue squadre a vincere titoli importanti (4 scudetti, 1 Premier League, 1 Supercoppa Italia e 1 FA Cup). La sua esperienza e le sue capacità strategiche potrebbero essere ciò di cui i rossoneri han bisogno per tornare ai suoi giorni di gloria. Secondo una recente indagine condotta da Gazzetta dello Sport, oltre l'80% dei tifosi rossoneri vorrebbe vedere l'ex CT della nazionale alla guida della squadra. Chiediamo quindi al management del club di prendere in considerazione la nostra richiesta e di nominare Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan. Firma questa petizione se condividi questo desiderio con noi! #CONTEALMILAN