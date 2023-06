L’Italia Under 21 passa ai quarti degli Europei se… quale risultato serve contro la Norvegia L’Italia si gioca il passaggio ai quarti di finale degli Europei Under 21 contro la Norvegia: risultati e combinazioni che servono agli Azzurrini per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia Under 21 si giocherà tutte le sue chance per approdare ai quarti di finale degli Europei nella partita contro la Norvegia. Gli Azzurrini si giocano il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo continentale nell'ultimo turno del girone D, con 90′ ad altissima tensione perché non tutto dipende dalla squadra di Paolo Nicolato.

Dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia, la selezione azzurra ha battuto 3-2 la Svizzera ma ora c'è l'ultimo match importantissimo per inserirsi tra le otto migliori d'Europa.

Gli Azzurrini per approdare ai quarti devono sicuramente battere la Norvegia nell'ultimo turno ma devono anche tenere conto del risultato dell'altra partita, ovvero quella tra Svizzera e Francia: Italia avanti agli Europei se gli elvetici perdono o pareggiano contro i transalpini, ma c'è possibilità di superare il turno anche se la Svizzera dovesse battere la Francia per la miglior differenza reti. È possibile anche andare avanti in caso di pareggia contro la Norvegia ma la Svizzera deve perdere o pareggiare contro Kalimuendo & co.

L'Italia Under 21 passa ai quarti degli Europei come prima se…

L'unico caso in cui l'Italia può passare il turno come prima è se la squadra di Nicolato riesce ad avere la meglio sulla Norvegia con qualsiasi risultato e la Svizzera batte la Francia per 1-0 oppure 2-1.

L'Italia Under 21 passa ai quarti degli Europei come seconda se…

Gli Azzurrini passano come secondi nel girone D se:

battono la Norvegia e la Francia pareggia o vince contro la Svizzera

battono la Norvegia, la Svizzera batte la Francia e arriva seconda per differenza reti

Italia, Francia e Svizzera a pari punti: chi va ai quarti di finale

Se l'Italia dovesse battere la Norvegia e la Svizzera sconfiggere la Francia, allora il girone D si chiuderebbe con tre squadre a 6 punti e le squadre che andranno ai quarti si deciderebbero in base alla differenza reti, visto che negli scontri diretti i punti sarebbero gli stessi per tutte (3).

Prima degli ultimi 90′ la differenza reti è di Francia +1, Italia 0 e Svizzera -1. Se la Svizzera dovesse battere la Francia di misura, con la Nazionale vincente, allora tutte le squadre sarebbero a 0 e quindi verrebbe considerato il numero di reti segnate negli scontri diretti.

Se Svizzera-Francia dovesse finire 4-3 e l'Italia battere la Norvegia con qualunque risultato, allora gli Azzurrini sarebbero fuori. In caso di 3-2 per gli elvetici, la selezione di Rahmen sarebbe prima nel girone e in quel caso Francia e Italia si troverebbero a contendersi l'ultimo posto: con la differenza reti negli stessi e numero di reti (4) verrebbe considerato lo scontro diretto e ci porterebbe fuori dal torneo.

Ultimo caso, se la Svizzera vincesse 2-1 allora l'Italia, sempre in caso di vittoria, sarebbe prima nel girone: tutte le squadre a 6 punti, con 0 per differenza reti negli scontri diretti, ma la i ragazzi di Nicolato con 4 goal segnati negli scontri diretti al pari della Svizzera avrebbero lo scontro diretto vinto 3-2 contro gli elvetici. Così l'Italia passerebbe come prima, la Svizzera da seconda e la Francia verrebbe incredibilmente eliminata.