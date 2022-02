Come funziona Winbox, la nuova funzione del SuperEnalotto che si attiva con il QR Code Winbox è un sistema di gioco abbinato al SuperEnalotto che permette di vincere premi istantanei fino a 500 euro, senza costi aggiuntivi. Ecco come funziona, come abilitare la funzione con il Qr Code e come verificare le vincite.

Winbox è una funzione aggiuntiva abbinata al gioco del SuperEnalotto che permette di vincere premi istantanei fino a 500 euro in maniera del tutto gratuita – quindi senza costi aggiuntivi – prima e dopo l'estrazione del SuperEnalotto. Attivo dal 1 ottobre 2021, per ottenere vincite immediate è necessario abilitare la funzione Winbox inquadrando il Qr Code presente sulla schedina giocata del SuperEnalotto, nel caso in cui si giochi in ricevitoria. Per coloro che giocano al SuperEnalotto online, invece, la funzione Winbox sarà attiva automaticamente.

Tre sono le possibilità di vincita del Winbox: attraverso i numeri del Quadrato, scansionando il Qr Code tramite l'app del SuperEnalotto dopo la giocata, oppure partecipando all'assegnazione dei premi Seconda Chance dopo l'estrazione. Per partecipare a Winbox bisognerà scannerizzare il Qr Code entro le 19:30 del giorno dell'estrazione.

Come si gioca a Winbox abbinato al SuperEnalotto

L'opzione Winbox per ottenere premi fino a 500 euro funziona in abbinamento all'estrazione del SuperEnalotto. Per tentare la fortuna sarà necessario giocare una qualsiasi schedina del SuperEnalotto Superstar nelle ricevitorie autorizzate, oppure online, su App SuperEnalotto o App Superlotterie. Questo nuovo sistema di gioco sarà attivo automaticamente per le giocate online, mentre chi gioca in ricevitoria dovrà scansionare il Qr Code presente sulla schedina prima delle 19:30 del giorno del concorso.

Come scaricare l'app SuperEnalotto per giocare a Winbox

Per giocare a Winbox SuperEnalotto è necessario scaricare l'app SuperEnalotto o Superlotterie: in questo modo si potrà inquadrare il Qr Code sulla schedina giocata per accedere al sistema di gioco e abilitare Winbox. Le app in questione sono disponibili per tutti i dispositivi Android, Apple o Huawei nei rispettivi store (Google Play o store iOS). Per i dispositivi dotati di sistema operativo Android sarà possibile scaricare l'app dal sito ufficiale SuperEnalotto oppure dalla sezione apposita sul sito di Sisal.

Come abilitare Winbox con il Qr Code

Per abilitare Winbox basterà avviare l'app SuperEnalotto sul proprio smartphone e inquadrare il Qr Code presente sulla ricevuta di gioco entro le 19:30 del giorno dell'estrazione. In questo modo sarà consentito partecipare ai giochi abbinati al concorso per vincere premi istantanei ma anche verificare le eventuali vincite. In alternativa è possibile anche inserire manualmente i codici Winbox riportati sulla schedina di gioco nel campo "Codice Winbox" e premere sull'icona "Abilita Winbox". Quando si avvierà la schermata della trottola, vorrà dire che il sistema di gioco è attivo.

3 possibilità in più al SuperEnalotto con Winbox, come verificare le vincite

Con la funzione Winbox sarà possibile accedere a premi istantanei attraverso tre possibilità di vincita differenti:

Il Quadrato : sulla schedina di gioco del SuperEnalotto sarà possibile confrontare i numeri del quadrato con la combinazione scelta per l'estrazione del SuperEnalotto. Se i numeri del Quadrato corrispondono a quelli della combinazione personale (eccetto i numeri Superstar), si vincono subito 25 euro .

: sulla schedina di gioco del SuperEnalotto sarà possibile confrontare i numeri del quadrato con la combinazione scelta per l'estrazione del SuperEnalotto. Se i numeri del Quadrato corrispondono a quelli della combinazione personale (eccetto i numeri Superstar), si vincono subito . La Trottola : quando Winbox sarà abilitato tramite la scansione del Qr Code presente sulla schedina e prima dell'estrazione del SuperEnalotto, si verrà indirizzati su una schermata digitale con una trottola. Si potranno fermare i giri della trottola e conoscere l'eventuale vincita da 2 euro , 20 euro , 50 euro fino a 500 euro .

: quando Winbox sarà abilitato tramite la scansione del Qr Code presente sulla schedina e prima dell'estrazione del SuperEnalotto, si verrà indirizzati su una schermata digitale con una trottola. Si potranno fermare i giri della trottola e conoscere l'eventuale vincita da , , fino a . Seconda Chance: nel caso di nessuna vincita immediata e di nessun premio alla lotteria, si potrà partecipare al gioco finale dopo l'estrazione. Se la giocata comprende il Superstar infatti, si potrà accedere a Seconda Chance inquadrando nuovamente il Qr Code sulla ricevuta di gioco e scoprire così l'eventuale vincita fino a 50 euro.

È possibile verificare le vincite tramite la sezione specifica del sito Sisal selezionando il gioco e il codice della giocata, oppure direttamente sull'app SuperEnalotto.

Come riscuotere le vincite di Winbox

La procedura per riscuotere le vincite di Winbox è diversa per chi gioca online o in ricevitoria: