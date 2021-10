Winbox, dall’1 ottobre più vincite al SuperEnalotto inquadrando il QR code Dall’1 ottobre Superenalotto si rinnova con Winbox, il nuovo sistema tutto digitale che permette anche di avere più possibilità di vincita attraverso il semplice gesto di inquadrare il QR code sulla ricevuta di gioco tramite l’App SuperEnalotto. Sarà disponibile dall’estrazione di sabato 2 ottobre 2021.

A cura di Redazione

Novità in arrivo per tutti gli amanti del Superenalotto: da oggi, venerdì 1 ottobre, parte Winbox, un nuovo sistema che segna la digitalizzazione del gioco, che permetterà non solo di semplificare le modalità di fruizione ma anche di avere a disposizione più possibilità di vincita. Il nuovo sistema permette di giocare attraverso il semplice gesto di inquadrare il QR code sulla ricevuta di gioco tramite l’App SuperEnalotto. Ecco, di seguito, come funziona Winbox e tutto ciò che c'è da sapere sul gioco, ricordando che SuperEnalotto WinBox sarà disponibile dal 1 ottobre per il concorso n. 118/2021 la cui estrazione è sabato 2 ottobre 2021.

Come si gioca con Winbox

Come ha spiegato Rosangela Robbiani, Managing Director Lottery di Sisal, "SuperEnalotto WinBox consente di avere nuove opportunità di vincita a parità di prezzo, basta fare la propria giocata in ricevitoria e inquadrare la app ufficiale di SuperEnalotto, il Qr code presente sulla ricevuta di gioco. In questo modo si può scoprire subito se si è vinta una delle vincite immediate che vanno da 2, 20, 100 o 500 euro. Dopo non si dovrà fare altro che attendere l'estrazione e, dopo, ancora, nel caso in cui non si sia realizzata alcuna vincita e se si è giocato il Superstar, c'è anche l'opportunità di avere una Second Chance, quindi di vincere un premio che può essere di 3 o di 50 euro". Per scansionare il QR Code si ha tempo fino alle ore 19:30 del giorno dell’estrazione.

Più vincite con Winbox

Con Winbox aumentano anche le possibilità di vincita, oltre ai premi di SuperEnalotto SuperStar, al prezzo di sempre, si potranno vincere 25 euro subito, semplicemente confrontando i numeri del Quadrato con quelli delle combinazioni personali (eccetto i numeri SuperStar), e fino a 500 euro subito con uno smartphone. Dopo la giocata, sarà sufficiente inquadrare il QR Code sulla ricevuta con la App SuperEnalotto, fermare la trottola e scoprire subito se si è vinto un premio.