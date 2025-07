Martina Ceretti, presunta amante di Raoul Bova: “Descritta da Corona come una donna che non sono”

Da ore il nome di Martina Ceretti, modella 23enne, è al centro del dibattito online dopo l’ultima puntata di Falsissimo. Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast, Fabrizio Corona l’ha indicata come l’amante di Raoul Bova, mostrando presunte chat private tra i due. Secondo Corona, la giovane avrebbe avuto relazioni con diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo: oltre a Bova, anche Stefano De Martino (con tanto di presunti messaggi) e il calciatore Sandro Tonali.

In particolare, a finire sotto la lente d’ingrandimento è stato proprio Raoul Bova, protagonista della fiction Rai Don Matteo. A provare la presunta relazione con Ceretti sarebbe, tra le altre cose, un audio del quale Corona ha trasmesso i primi secondi. Protagonista del vocale in questione proprio che sembrerebbe essere la voce dell’attore.

Martina Ceretti prende le distanze, ma tagga l’amico che ha fornito il materiale a Corona

Poche ore dopo la messa in onda della puntata, Martina ha deciso di intervenire via Instagram per chiarire la propria posizione. In una serie di storie, ha preso le distanze dal servizio e da quanto raccontato, dichiarando di non aver mai fornito né audio né immagini delle presunte conversazioni con i personaggi citati.

Leggi anche Chi è Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova per cui avrebbe tradito Rocio Munoz Morales

Inaspettatamente, però, ha anche taggato l’amico Federico Monzino – che, come lui stesso ha ammesso, ha mostrato il materiale a Fabrizio Corona – scrivendo una breve ma accorata difesa in suo favore:

“Non ho mai voluto che fosse pubblicato nulla”, ha scritto Martina. Ma un istante dopo ha ricondiviso la storia in cui Monzino ammette di aver mostrato le chat al programma.

La versione di Martina Ceretti

Nelle sue storie su Instagram, Ceretti ha chiarito alcuni punti, prendendo le distanze dalla narrazione fatta da Falsissimo e sostenendo che il servizio l’abbia descritta in modo completamente distante dalla realtà:

Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo: – Quando Corona era a casa di Federico Monzino, non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. – Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. – Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina. – E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla.

Ha quindi difeso l’amico Federico, lo stesso che che ammesso di avere mostrato a Corona proprio quel materiale dal quale la modella si dissocia:

Ci tenevo anche a dire la verità su Federico Monzino: – È un bravissimo ragazzo, sano, ben diverso da come l’ha descritto Corona. – Non è un tossicodipendente, non fa uso di sostanze. – Vive in una casa totalmente diversa da come è stata descritta.

Martina si è guardata bene dal fare qualsiasi riferimento diretto a Raoul Bova, senza confermare o smentire la presunta corrispondenza intercorsa tra loro negli ultimi due anni. Anche l’attore, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.