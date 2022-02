Alex Belli si immerge con un messaggio d’amore per Delia Duran: “Non disperdere il nostro amore” Alex Belli si è immerso nelle acque di Sharm el Sheikh con un messaggio d’amore tra le mani, dedicato a Delia Duran. Questa volta ha aggiunto anche la data.

A cura di Gaia Martino

Mentre Delia Duran concorre al Grande Fratello Vip per la vittoria finale insieme alla seconda finalista Lulù Selassié, Alex Belli si diverte ad immergersi nelle acque di Sharm el Sheikh. L'attore che ha deciso di regalarsi una vacanza sta provando in tutti i modi a far sentire la sua vicinanza alla moglie e così, dopo essersi ripreso in piena meditazione nel deserto, pochi minuti fa si è ripreso sott'acqua con un messaggio tra le mani dedicato alla finalista del reality. Memore di quanto accaduto nella scorsa puntata, quando Delia ha sostenuto che il video nel deserto fosse vecchio, nella nuova dedica Alex ha aggiunto la data.

La dedica di Alex Belli per Delia Duran

Alex Belli si è immerso nelle acque di Sharm el Sheikh e con la partecipazione di diversi pesciolini ha fatto una dedica speciale alla sua Delia Duran.

NON DISPERDERE NEL MARE IL NOSTRO AMORE. DIFENDILO E VAI AVANTI PER LA TUA STRADA DAI IL PESO ALLE PAROLE , IO SONO CON TE PER DARTI FORZA!!!

Dopo aver visto la clip nel deserto, Delia Duran sostenne che il video era stato registrato in passato, durante un viaggio di coppia. Memore dell'accaduto, l'attore ha voluto dimostrarle che si trova lì proprio in questi giorni scrivendo anche la data sul messaggio.

La precedente accusa di Delia

Nella scorsa puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda giovedì 24 febbraio, Alfonso Signorini ha mostrato la dedica nel deserto di Alex Belli alla prima finalista, Delia Duran. Quest'ultima però non è rimasta entusiasta: "Sembra un video vecchio, mi sembra che è un video registrato dove siamo stati qualche anno fa". L'attore però si trova realmente in vacanza a Sharm el Sheikh ed ha avuto modo di dimostrarlo. Non solo è stato assente nello studio del GF VIP ma ha scritto la data sul messaggio d'amore, così da evitare qualsiasi dubbio.