Delia Duran si avvicina a Antonio Medugno al GF Vip, gli sfiora quasi le labbra poi lo allontana Delia Duran nel pomeriggio si è avvicinata particolarmente ad Antonio Medugno, i due concorrenti del GF Vip hanno cominciato a flirtare. Poi la modella: “Meglio stare lontana da te”

Nella casa del Grande Fratello Vip i riflettori sono puntati su Delia Duran. Nel pomeriggio si è avvicinata particolarmente alla new entry Antonio Medugno scatenando così le reazioni dei telespettatori che nelle ultime ore ne parlano su Twitter. Il tik toker napoletano si è reso già protagonista del reality, litigando furiosamente con Alessandro Basciano per via delle nomination della puntata del 7 febbraio. Oggi le telecamere della Casa più spiata d'Italia lo hanno ripreso mentre si scambiava tenerezze con la modella venezuelana sul letto. I due concorrenti si sono ritrovati particolarmente vicini.

Delia Duran flirta con Antonio Medugno

Delia Duran nel pomeriggio è stata in camera con Antonio Medugno. Dopo aver chiacchierato a lungo, prima di raggiungere il resto degli inquilini, si è avvicinata particolarmente al napoletano steso sul letto. "Mi dai un abbraccio?" ha chiesto alla new entry e dopo essersi stretti, si sono trovati particolarmente vicini, occhi negli occhi, quasi a toccarsi le labbra. Prima di cedere alla tentazione, la Duran ha deciso di allontanarsi: "Meglio stare lontana da te". "Addirittura" è stata la replica immediata del coinquilino.

Su Twitter gli amanti del reality stanno commentando quanto accaduto, in molti sospettano che il flirt per Delia Duran sia un modo per far ingelosire Alex Belli, prossimo ad entrare nella Casa per due settimane per rimettere a posto le cose con la compagna e Soleil Sorge.

La confessione di Antonio

Antonio e Delia prima di scambiarsi tenerezze sono stati sul letto a chiacchierare riguardo il modo di approcciare nei rapporti sentimentali e di amicizia. Il tik toker napoletano ha confessato la sua difficoltà nell'aprirsi con una persona: