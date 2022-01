Chi è Antonio Medugno, il tiktoker nuovo concorrente del GF Vip Ci sarà un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: si tratta di Antonio Medugno. Modello e tiktoker napoletano, è seguitissimo sui social e pare abbia intrapreso una conoscenza speciale con una ex gieffina.

Nella casa del Grande Fratello Vip non si può mai stare tranquilli e nonostante siano passati più di quattro mesi dall'inizio della sesta edizione, spuntano ancora nuovi concorrenti. Nella serata di venerdì 28 gennaio, infatti, metterà piede nella dimora più spiata d'Italia Antonio Medugno, famosissimo tiktoker nonché modello. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che abbia avuto un flirt con una ex gieffina, ovvero Clarissa Selassié.

Chi è Antonio Medugno, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Nato a Napoli, classe 1998, Antonio Medugno sul suo conto non si sa molto se non che è il primo di tre figli, infatti ha un fratello di vent'anni e una sorelle più piccola di appena nove anni. Sebbene molto di rado pubblichi foto che lo ritraggono con i suoi familiari o in contesti del tutto lontani da quelli lavorativi.

La carriera di Antonio Medugno, tiktoker e modello

Ha iniziato da giovanissimo la carriera da modello calcando le passerelle più note d'Italia e indossando capi d'alta moda per marchi come Richmond e Moschino. Attentissimo al fisico e impegnato ad allenarsi per presentarsi sempre al meglio, il 24enne è riuscito a conquistarsi una gran fetta del pubblico di TikTok, diventando uno dei personaggi più seguiti sul noto social network e, inoltre, anche su Instagram ha raccolto un certo seguito raggiungendo i 323mila follower.

La vita privata di Antonio Medugno e il gossip sul flirt con Clarissa Selassié

Per quanto riguarda la sua vita privata Antonio è particolarmente riservato, ma da qualche settimana circolano alcune voci in merito ad un suo presunto flirt con Clarissa Selassié. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, avrebbe rivelato in un'intervista a CasaChi di aver iniziato una conoscenza interessante con una persona, sulla quale però non avrebbe potuto rivelare più di tanto, dichiarando che il ragazzo in questione era in quarantena proprio per fare il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Il pensiero, quindi, è andato subito al giovane modello napoletano, non resta da capire se verrà fuori questo flirt durante le prossime puntate oppure no.