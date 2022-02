Alex Belli rientrerà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip La proposta di Alfonso Signorini sul finire della puntata del 7 febbraio, il conduttore chiede a Belli di rientrare in Casa per due settimane così da rimettere a posto le cose con Delia e Soleil.

A cura di Andrea Parrella

Alex Belli rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. In un'incredibile, quanto prevedibilissima girandola, il triangolo Belli-Soleil-Duran avrà l'ennesimo capitolo con il ritorno in casa a tempo determinato di Alex Belli. L'annuncio è arrivato alla fine della puntata del reality di lunedì 7 febbraio, dopo che durante la stessa Delia Duran ha annunciato di voler mettere fine alla sua relazione con Belli e, contemporaneamente, è stata scelta dal pubblico come prima finalista di questa edizione del reality. "Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione – ha detto Signorini – e capire con chi voglia stare tra Soleil e Delia". Probabilmente l'ingresso in casa avverrà nella puntata di venerdì e si presume possa trattarsi di una permanenza di un paio di settimane.

Delia Duran lascia Alex Belli

Nel corso della puntata Delia Duran ha preso la sua decisione, scegliendo di mettere fine alla sua relazione con Belli, o quantomeno di volersi godere queste settimane in serenità. Si è mostrata convinta e ferma sulla sua decisione, ma promette un confronto:

La mia scelta è questa e se lui dice che il destino ha voluto questo, allora ben venga. Nella mia testa che percentuale c'è di ritornare con Alex? Nella mia testa? È difficile rispondere. Devo affrontarmi con lui però per il momento ho già la mia risposta e la mia decisione. La mia decisione è di lasciarlo.

La reazione di Alex Belli

La reazione di Alex Belli è stata ferma: "Io sto aspettando il tuo colpo di scena, ma è riferito a te, Delia. Non è riferito a Soleil. Il mio colpo di scena ce l'ho in canna. Io accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro. Sai quanto adoro le montagne russe che mi fai vivere da quando ci conosciamo, l'unica cosa che ti dico è che tu abbia rispetto di ciò per cui noi abbiamo combattuto". Quindi ha concluso: