Lite tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno al GFVip, dopo le nomination volano insulti Scoppia la lite tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno dopo le nomination palesi al Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Gli animi nella casa del Grande Fratello Vip si infervorano facilmente, ed è bastata una nomination per far saltare i nervi ad Alessandro Basciano. L'ex tentatore di Temptation Island, infatti, si è scagliato contro il tiktoker Antonio Medugno, per rimproverarlo di aver accusato l'amico Gianluca Costantino di non avere personalità. Tra i due, quindi, c'è stato un fugace scontro in cui il modello napoletano non ha esitato a mostrare il suo carattere.

Lo scontro tra Basciano e Medugno

"Non ti permettere mai più di dire che lui non ha personalità, hai capito?" così Alessandro Basciano si rivolge al 24enne, subito dopo aver affrontato le nomination, avvicinandosi e contestando quanto detto dal ragazzo subito dopo aver saputo di essere stato nominato. "Questa era la mia motivazione e allora?" replica Medugno, che riceve un'altra stoccata: "Fai prima la strada che ho fatto io, poi puoi parlare e impara l'educazione", non passa tempo che il napoletano prende la palla al balzo e risponde a tono: "Ma chi la vuole fare la tua strada? Ogni tanto viene e fa il superuomo, ma che hai fatto a 30 anni? L'uomo vissuto è arrivato". Il battibecco avviene davanti al diretto interessato, Gianluca, che non interviene nella discussione e Manila Nazzaro che sottolinea come non è necessario prendersela per quello che tutto sommato è un gioco.

Cosa è successo durante le nomination

Il tutto è accaduto durante lo spazio dedicato alle nomination palesi, in cui tutti hanno potuto assistere alle motivazioni date dai gieffini per le loro motivazioni. Il modello 24enne ha ricevuto la nomination da parte di Gianluca Costantino e stuzzicato da Alfonso Signorini, il tiktoker ha dichiarato: "Devo rivedere con chi passo il mio tempo e con chi mi confido, la verità è che sono il più facile da nominare, lui pecca un po' di personalità", scatenando l'ira di Basciano.