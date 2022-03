Lite tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano nel fuori onda del GF VIP: “Ora parte una diffida” Durante una pausa pubblicitaria ieri sera, nel corso del GF VIP, Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo si sono scontrati duramente alzando la voce e minacciandosi di diffidarsi.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera il Grande Fratello VIP ha visto una doppia eliminazione a sorpresa. Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano hanno abbandonato la Casa di Cinecittà ma prima di uscire dalla porta rossa si sono resi protagonisti di un accesissimo scontro riguardo la frase pronunciata dall'attrice in settimana giudicata grave da molti inquilini. Le parole pronunciate da Nathaly di cui non si ha traccia perché censurate dagli autori, sono state sentite dall'ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha sbottato letteralmente quando Alfonso Signorini, in puntata, ha messo un punto alla vicenda sostenendo di non aver trovato alcuna frase estremamente offensiva pronunciata dalla Caldonazzo nei video della settimana.

Lo scontro in diretta

Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano si sono scontrati in diretta prima di abbandonare la Casa del GF VIP, eliminati dal televoto. "Le cose le hai dette tutte, non mi far passare per bugiardo, non te le fanno uscire. È tutto registrato, ti ho anche tutelato" ha accusato l'ex corteggiatore prima che intervenisse Alfonso Signorini il quale ha provato a placare gli animi sostenendo di aver controllato i video della settimana trascorsa e di non aver trovato nulla di tanto grave da punire. "Riguardo la presunta frase a sfondo razziale è evidente che si tratta di un'espressione volgare e infelice ma non c'è volontà di offendere o insultare nessuno" ha spiegato il conduttore. Secondo Alessandro Basciano però il programma ha deciso di proteggere la concorrente e per questo motivo non rivelerebbe la frase incriminata che ha ascoltato lui stesso. Nel fuori onda i due inquilini hanno continuato a scontrarsi, alzando sempre di più i toni.

Cosa è successo nel fuori onda tra Alessandro e Nathaly

Nel fuori onda Alessandro Basciano ha continuato ad attaccare Nathaly Caldonazzo, accusandola di essere falsa.

Ti stanno tutelando e ti va di c**o. Sai perché? Quelle parole le hai dette, secondo te io invento una cosa del genere? Ringrazia Dio che non c'erano le telecamere e che ti sei tolta il microfono. Che vergogna, che falsa.

L'attrice a quel punto si è alzata e andando verso di lui ha sbottato: "Ma se tutti dicono che non esiste questa cosa, ma come ti permetti? Stai zitto, imbecille". Alessandro è sicuro di aver sentito una frase grave e così replica: "Bella diffida parte qui, mi faccio uscire tutto, pure il video faccio uscire". Nathaly non ci vede più e prima di lasciare la stanza gli risponde: "La faccio partire io la diffida. Ma chi sei tu? Sto cretino". Sono intervenuti alcuni concorrenti come Sophie e Delia per separarli e far tornare l'ordine in vista della ripresa della diretta.