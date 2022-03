Delia Duran e il rapporto con il padre: “Ho sofferto tanto, mi ha chiamata solo una volta” Delia Duran si racconta in una versione inedita nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl venezuelana parla del suo passato, dell’assenza del padre e di un ex fidanzato che le ha tolto tutto.

Delia Duran si racconta in modo inedito nella puntata del Grande Fratello Vip del 3 marzo. Non più come moglie di Alex Belli e finalista del reality, ma come donna con un passato a tratti difficile, caratterizzato dall'assenza della figura paterna e da un ex fidanzato violento, che le ha tolto tutto.

Il rapporto di Delia Duran con i genitori

In Mystery Room, Delia Duran si apre al racconto della sua famiglia, in particolare del rapporto con i genitori. La showgirl è cresciuta senza la figura paterna, che si è allontanata da casa quando lei era molto piccola. Questo le ha causato sofferenza, ma le ha anche permesso di rafforzare il suo carattere: "Ho sofferto tanto nella mia crescita personale. Ero insicura, fragile, non riuscivo a comunicare con le persone, ero sempre nascosta in un angolo per paura di espormi". Ad Alfonso Signorini che le chiede se le piacerebbe incontrare di nuovo il padre, Delia risponde così: "Non perdo le speranze, mi piacerebbe. Mi ha chiamato una sola volta, quando avevo 20 anni, per dirmi che era fiero di me".

Se il rapporto con il padre è stato burrascoso e assente, diverso quello con la madre, verso cui Delia prova un amore immenso: "È una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se mio padre non era presente". Durante la puntata, la mamma della showgirl le ha anche mandato un video messaggio, per farle sapere che la ama, le manca e per incoraggiarla in questa avventura.

Il racconto dell'ex violento

La showgirl ha avuto un passato difficile anche in amore, a causa di un uomo a cui è stata legata per 8 anni e che le ha tolto tutto: "Mi ha derubato di tutto, mi sono fidata di lui per 8 anni. Nel momento in cui ha iniziato a farmi del male, a tradirmi, ho deciso di andare via. E quando l'ho fatto, lui mi ha tolto tutto". Una pagina buia della sua vita, che l'ha profondamente segnata e che in parte l'ha fatta diventare la donna che è ora, anche nel modo di concepire l'amore.