Manila Nazzaro incontra l’amica Valeria Graci al GF Vip: “Siamo legate in maniera indissolubile” Manila Nazzaro ha incontrato l’amica Valeria Graci, comica di professione, nel corso della puntata del 3 marzo del GF Vip. Un’amicizia solida e forte, anche nei momenti più difficili delle rispettive vite.

A cura di Elisabetta Murina

Sorpresa per Manila Nazzaro nel corso della puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip. Dopo più di sei mesi, l'ex Miss Italia ha potuto incontrare l'amica e comica Valeria Graci.

L'amicizia tra Manila e Valeria Graci

In giardino, l'ex Miss Italia ha rivisto Valeria Graci, volto noto della comicità italiana e soprattutto sua grande amica.Un'amicizia solida, nata da un incontro di lavoro e diventata sempre più forte negli anni. "Ci siamo conosciute per lavoro anni fa, ci hanno accoppiate in radio", racconta la Graci ad Alfonso Signorini. Poi, rivolgendosi a Manila: "Sei veramente importante per me, mi manchi. Ricordati di avere un pò più di leggerezza".

Commossa, Manila spiega quanto sia importante la presenza di Valeria nella sua vita, che le è stata acanto anche e soprattutto nei momenti più difficili: "Le cose peggiori ci hanno unito e legato in maniera indissolubile. È un'amica con la A maiuscola, che non ti lascia mai. Quando ho perso la bambina ero al telefono con lei, mi chiamava a qualsiasi ora. Non mi ha mai lasciato sola".

L'amicizia con Soleil e Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip

Manila parla anche dei rapporti di amicizia nati nella casa del GF Vip con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: "Tutte e tre abbiamo tre teste durissime e questo è stato il nostro limite. Con Sole spero e mi auguro che l'amicizia duri anche fuori dalla casa, abbiamo avuto il tempo a nostro favore. Con Katia non è successo".