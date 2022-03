GF Vip, Sophie incontra Basciano: “Voglio continuare ad avere un rapporto lavorativo con Corona” Incontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano durante la puntata del 3 marzo del GF Vip. I due hanno potuto parlare di alcuni questioni in sospeso, tra cui quella di Fabrizio Corona.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 3 marzo, Sophie Codegoni ha potuto incontrare di nuovo Alessandro Basciano, suo fidanzato, che è uscito dalla casa la scorsa settimana. Un incontro emozionante, che ha dato la possibilità a entrambi di confrontarsi anche su questioni rimaste in sospeso, come quella riguardante Fabrizio Corona.

L'incontro tra Sophie e Alessandro

In passerella, fuori dalla casa del GF Vip, Alessandro ha avuto modo di parlare con Sophie Codegoni, dopo un saluto quasi sfuggente nella scorsa puntata. L'ex tronista ha sentito il distacco e la lontananza dalla fidanzata e ha spiegato il suo punto di vista sulla questione Fabrizio Corona, con cui Sophie ha avuto una relazione prima di entrare nel reality, di cui Basciano non era stato informato fino a una settimana fa:

Ciao amore, spero tu stia bene. Ti ho visto e ho sentito molto il distacco. Effettivamente ero rimasto un pò così quando ho saputo di Corona. Rivedere alcune cose e non averle sentite direttamente da te mi ha fatto stranire. Mi manchi da morire, ti amo alla follia.

La spiegazione di Sophie su Corona

Sophie è felice di poter parlare di nuovo con il fidanzato e spiega la sua versione sulla questione legata a Fabrizio Corona, che considera ormai un capitolo chiuso: "Non è stato un voler nascondere qualcosa, semplicemente se me l'avessi chiesto te l'avrei detto, fuori di qua. Ho omesso tutti i nomi dei miei ex fidanzati. Se le cose sono rimaste come prima del mio ingresso e se non crea gravi problemi voglio continuare ad avere rapporto lavorativo con Corona".

Basciano però precisa di non essere arrabbiato per il fatto di non averlo saputo, quanto per le parole di Corona: "Mi sono arrabbiato per il confronto con lui, che ha detto determinate cose su di me. Ti garantisco che noi non siamo forti, di più." E aggiunge anche di averlo sentito: "Ho parlato con Fabrizio, ci siamo sentiti. Lui voleva vedermi ieri sera, ma alla fine non l'ho incontrato".