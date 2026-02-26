Caso Signorini: fissata l’udienza per il ricorso di Fabrizio Corona contro il blocco dei video di Falsissimo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prosegue l'iter giudiziario relativo ai provvedimenti emessi nei confronti di Fabrizio Corona in merito alle attività del suo nuovo format digitale. Come riportato da Repubblica, è stata fissata per il prossimo 19 marzo l'udienza davanti al collegio del Tribunale civile di Milano per discutere il ricorso presentato dai legali dell'ex agente fotografico. Il ricorso mira a impugnare l'ordinanza dello scorso 26 gennaio, che aveva imposto restrizioni alla diffusione di contenuti legati alla vita privata di Alfonso Signorini.

La "morbosa curiosità" secondo il giudice

Il provvedimento attualmente in vigore, firmato dal giudice Roberto Pertile, impone a Corona di non diffondere ulteriori contenuti di carattere diffamatorio contro Alfonso Signorini, di rimuovere quelli già pubblicati e di consegnare tutto il materiale (chat, immagini e video) alla base del format Falsissimo. Secondo il giudice, Corona non starebbe facendo cronaca, ma avrebbe alimentato un "pruriginoso interesse del pubblico" e una "morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali" al solo scopo di offendere la dignità del conduttore Mediaset e ricavarne profitto. Accuse pesanti, che hanno portato il magistrato a trasmettere gli atti alla Procura per indagare l'ex fotografo anche per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento.

La difesa: "Nessun prurigine, è denuncia di un sistema"

Dall'altra parte della barricata, l'avvocato Ivano Chiesa respinge ogni accusa, sostenendo che il provvedimento si basi su un presupposto errato. Secondo la difesa, Corona non avrebbe mirato ai gusti personali di Signorini, ma avrebbe "denunciato l'esistenza di un sistema che avrebbe comportato la commissione di reati". Il ricorso che verrà discusso il 19 marzo punta tutto sulla tutela della libertà di espressione garantita dalla Costituzione, configurando l'ordinanza come una forma di "censura preventiva". Nonostante le diffide dei giudici e il blocco dei suoi profili da parte di Meta, Corona non sembra intenzionato a fare un passo indietro. Sfruttando account di riserva e altri canali social, ha già annunciato per il prossimo 2 marzo una nuova puntata di Falsissimo su YouTube. Il menu promesso è il solito: nuovi attacchi contro Mediaset, la famiglia Berlusconi e i vertici del Biscione. Nel frattempo, tra un post e l'altro, Corona ha trovato anche il modo di annunciare il suo imminente arrivo a Sanremo, confermando la sua strategia di occupazione sistematica dello spazio mediatico, a prescindere dalle aule di tribunale.