The Social Hero è il nuovo reality di Amazon Prime: il cast, quanto guadagnano i concorrenti e quanti soldi si vincono

È in corso la registrazione del nuovo reality di Amazon Prime. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il titolo provvisorio è The Social Hero. I concorrenti sono influencer o personaggi che godono di un certo seguito sui social. Nel cast anche Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo, Federico Fashion Style e Francesco Nozzolino. Ecco quanto guadagneranno.

Arriva un nuovo reality targato Amazon Prime. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il nome provvisorio è The Social Hero, ma potrebbe cambiare in corsa. Dovrebbe andare in onda in primavera. La registrazione ha avuto inizio lunedì 15 settembre e si protrarrà fino a lunedì 22 settembre, quando sarà proclamato il vincitore. Il cast è composto quasi interamente da influencer o persone che in qualche modo godono di un grande seguito social. Tra i concorrenti gli ex fidanzati Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, ma anche Federico Fashion Style, Antonella Mosetti e XXXL di Avanti un altro Francesco Nozzolino. Il reality è prodotto da Banijay. Vediamo il cast e quanto guadagnano i concorrenti.

Il cast del nuovo reality di Amazon Prime

Come dicevamo, le riprese del nuovo reality di Amazon Prime sono iniziate lunedì 15 settembre e si concluderanno lunedì 22 settembre. Secondo quanto apprende Fanpage.it, nel cast di The Social Hero ci sarebbero diversi personaggi che in qualche modo sono noti sui social, da Francesco Chiofalo – che nel reality rivedrà la sua ex Drusilla Gucci – a Federico Fashion Style. Da alcune fonti apprendiamo che questi sarebbero alcuni dei concorrenti che si starebbero mettendo alla prova nel reality The Social Hero:

Federico Fashion Style;

Francesco Chiofalo;

Drusilla Gucci;

Antonella Mosetti;

Mila Suarez;

Maika Randazzo;

Francesco Nozzolino.

Nel cast potrebbero esserci anche degli ex volti di Temptation Island come Alessia Pascarella e Lino Giuliano.

Come funziona The Social Hero

I concorrenti saranno chiusi in una casa dal 15 al 22 settembre. The Social Hero è un programma a eliminazione prodotto da Banijay. L'eliminazione dovrebbe avvenire attraverso sfide di abilità, sportive o che mettono alla prova la cultura dei concorrenti. Se il cast che risulta a Fanpage.it dovesse essere confermato, sarebbe chiaro il tentativo di puntare sulle dinamiche tra i concorrenti per rendere il format più piccante. Francesco Chiofalo ha dei trascorsi sentimentali con Drusilla Gucci, ma oggi è felicemente fidanzato con Manuela Carriero. Antonella Mosetti, invece, ha avuto più di una lite pubblica con Federico Fashion Style. Ma veniamo ai compensi.

Quanto guadagnano i concorrenti e quanti soldi si vincono

Ogni concorrente avrebbe ricevuto una somma di denaro diversa per l'ingresso nella casa, basata sulla popolarità di cui gode sui social. Le cifre iniziali, secondo quanto apprendiamo da alcune fonti, andrebbero da un minimo di 1000 – 1500 euro fino a un massimo di 8000-9000 euro. Ogni giorno trascorso nella casa dà diritto a un'ulteriore cifra, che dovrebbe aggirarsi attorno ai cinquecento euro. Inoltre, i concorrenti che riusciranno a restare nella casa fino al quinto giorno, riceveranno un bonus commisurato al gettone d'ingresso. Alla fine del reality si stabilirà il podio. Il primo classificato dovrebbe vincere un montepremi attorno ai diecimila euro. Ci sarebbero dei premi in denaro anche per il secondo e il terzo classificato.