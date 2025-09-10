Come funzionano i 100mila euro in gettoni d’oro, la spiegazione dell’ex vincitrice di Masterchef Eleonora Riso

Sono diversi i programmi tv e i reality, come l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, in cui chi vince guadagna 100mila euro in gettoni d'oro. Ma come funziona davvero questo tipo di premio? E, concretamente, quanti soldi finiscono nelle tasche del vincitore? A svelare qualche piccolo segreto a riguardo è stata Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 2024.

Come funziona il montepremi in gettoni d'oro vinto nei programmi

Con il suo primo posto a Masterchef nel 2024, Eleonora Riso ha vinto un montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro. Ospite del podcast Gurulandia, la chef ha spiegato che in realtà la somma guadagnata, al netto di tasse e conversioni, è stata 56mila euro. Ma come avviene la consegna dei gettoni d'oro? "Sono andata al cambio valute e mi hanno dato un sacchetto di oro. Poi mi hanno spiegato che potevano cambiarmeli loro o che me li avrebbero spediti a casa con il furgoncino portavalori e io avrei dovuto portarli in banca, nella cassetta di sicurezza", ha raccontato l'ex vincitrice del programma.

Una modalità che per Riso è apparsa decisamente poco sicura, tanto che ha preferito convertirli in altro modo: "Li ho cambiati, mi sono fatta fare un bonifico".

Anche altri reality prevedono una vincita in gettoni d'oro

Non solo Masterchef, ma anche diversi altri reality tv prevedono una somma in gettoni d'oro a chi si classifica per primo. È il caso del Grande Fratello, L'isola dei Famosi e Amici (dove si arriva a 150mila euro), che negli anni hanno visto susseguirsi sempre più edizioni. Cristina Plevani, ad esempio, vincitrice dell'ultima Isola ma anche del primo GF 25 anni fa, ha specificato di aver conservato una parte dei soldi, mentre di aver donato l'altra in beneficenza. Una scelta simile anche quella di Daniele Doria, ultimo vincitore di Amici, che ha spiegato di volerli conservare per il futuro, magari per l'acquisto della sua prima casa.