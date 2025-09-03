Gaffe a La ruota della fortuna, sul tabellone la parola “cacata”: la reazione di Gerry Scotti

Giocando con le parole, la gaffe è dietro l'angolo. Nella puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa mercoledì 3 settembre, sul tabellone è apparsa una parola non proprio in linea con il bon ton. Ma è stato tutto frutto del caso. Il conduttore Gerry Scotti ha colto l'occasione per ricordare l'ironia di Mike Bongiorno. Intanto, si è conclusa l'esperienza della campionessa Cristiana. Il nuovo campione è Stefano, 20 anni, vive a Portogruaro ma è originario di Taranto, studia all'Università di Trieste Economia e Gestione aziendale.

La gaffe involontaria a La ruota della fortuna

Cristiana, la campionessa in carica (studentessa 22enne originaria di Romano di Lombardia) ha sfidato Stefano e Lorenzo. Anche i due sfidanti sono giovanissimi. Stefano ha 20 anni e Lorenzo 24 anni, è originario di Empoli e fa il commerciale in un'azienda di distribuzione informatica. Manche dopo manche, i concorrenti hanno provato a strappare a Cristiana il titolo di campionessa. Poi è arrivato il momento del cruciruota. L'argomento che accomunava le parole da indovinare era l'acqua. Peccato che sul tabellone si sia formata la parola "ca_cata" perché mancava la "s" per comporre la parola "cascata". Gerry Scotti ha notato l'accaduto e si è rivolto alla campionessa Cristiana che era pronta a dare la soluzione: "A meno che tu non la legga così come si vede, dovresti farcela (a intuire la parola, ndr). Queste sono gaffe che a Mike piacevano". Le prove sono proseguite fino a quando si è arrivati al verdetto. Con 12.800 euro il nuovo campione è Stefano.

Quanto ha vinto Stefano, il nuovo campione

Stefano si è cimentato con la ruota delle meraviglie. Prima però ha svelato cosa avrebbe fatto in caso di una grossa vincita. Avrebbe dato una parte alla famiglia, poi avrebbe usato una somma per gli studi. È riuscito a decifrare due frasi su tre, precisamente la seconda e la terza. È stato Stefano a donare al pubblico un altro momento che ha suscitato ilarità. Il giovane, anziché fermarsi alla sua postazione, preso dall'emozione ha seguito Samira Lui al tabellone. La modella ha rimarcato divertita: "Ma mi segue, veniva con me". E Scotti: "Io lo capisco, a vent'anni uno vede Samira e…Te lo dico subito, il pubblico è d'accordo con te". Nella busta numero 1, associata alla frase non decifrata, c'erano mille euro. Poi, Stefano ha aperto la busta numero 3 che conteneva 5mila euro. Il concorrente ha deciso di aprire la busta numero 2: "Conosco il valore dei soldi, ma vorrei provare a cambiare busta". La busta numero 2 conteneva il viaggio alle Maldive. Dunque, Stefano si è portato a casa 12.800 euro e il viaggio alle Maldive.