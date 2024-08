Scontro tra Manuela Carriero e Drusilla Gucci dopo il video con Francesco Chiofalo: “Ridicola”, “Che disagio” Scontro social tra Manuela Carriero e Drusilla Gucci, dopo il video che ritrae l’ex tronista di Uomini e Donne con Francesco Chiofalo. A Fanpage.it, i due avevano confermato l’avvicinamento. Poi, le accuse dell’ex fidanzata di Chiofalo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Scontro social tra Manuela Carriero e Drusilla Gucci. Nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne e Francesco Chiofalo hanno confermato a Fanpage.it che tra loro c'è stato un avvicinamento. Dichiarazioni che hanno suscitato la reazione di Drusilla Gucci, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, che ha accusato Manuela di essersi mostrata sua amica, salvo poi avere un flirt con il suo ex compagno. Carriero, allora, ha replicato punto per punto e ne è nato un botta e risposta a mezzo social. Ma andiamo con ordine.

Drusilla Gucci contro Manuela Carriero dopo il video con Francesco Chiofalo

Fanpage.it ha pubblicato un video che racconta la discussione avuta da Manuela Carriero e Francesco Chiofalo la sera in cui l'ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato il suo corteggiatore Carlo Marini. Un diverbio causato da un flirt in corso tra i due e appianato in poche ore. Drusilla Gucci, su Instagram, ha commentato con una storia:

Sono totalmente in pace con le mie decisioni, ma il genere umano non manca mai di farmi ridere, e scrivo questo pensiero per condividere con voi la risata. Prendete quel genere di donna che fa l'amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il suo tipo. Poi però, magicamente, appena vi lasciate diventa il suo uomo ideale. Avete presente la categoria? Come le definireste? Mi fa troppo ridere questa cosa.

La replica di Manuela Carriero: "Cose inventate di sana pianta"

Manuela Carriero ha commentato con un video (vedi in alto, ndr) diffuso sul suo profilo Instagram. La trentacinquenne ha dichiarato incredula: "Lei ha seriamente chiesto ai suoi fan come definirebbero una donna del genere". E ha aggiunto: "Io lei la definisco una che sta rosicando di brutto". Ha continuato:

Le cose che ha scritto sono davvero offensive, io non mi sono mai permessa di giudicarla, non mi sono mai permessa di offenderla e non mi sono mai intromessa nella loro storia. Io non sono la causa della fine della relazione tra Francesco e Drusilla. Le cose tra loro già non andavano bene da tempo e Francesco tante volte me ne ha parlato e io ho sempre detto di cercare di mediare e di non lasciarla.

Manuela Carriero, poi, ha etichettato come "inventati di sana pianta" alcuni passaggi del post di Drusilla. In particolare, ha chiarito che non sono mai state amiche, ma solo conoscenti. Inoltre, non avrebbe mai parlato di Francesco Chiofalo con la sua ex fidanzata: "Se l'è proprio inventato". Ha concluso:

Lei lo ha lasciato, lo ha denigrato e insultato su tutti i social. Non c'è stato giorno in cui lei non abbia detto di essere felice della sua scelta. Ha anche il mio numero, avrebbe potuto scrivermi su Whatsapp. Ha visto l'articolo, ha visto un avvicinamento e se n'è uscita fuori con questa storiella. […] Francesco è single e io anche, siamo liberi di fare ciò che vogliamo, ma lei non deve insinuare che stavamo insieme da prima. Ridicola. Vuoi fare hype? Attacca lui non me.

La reazione di Drusilla Gucci

Botta e risposta tra Drusilla Gucci e Manuela Carriero

Drusilla Gucci ha replicato a Manuela Carriero. Per prima cosa ha rimarcato come lei abbia pubblicato una sola storia, mentre l'ex tronista di Uomini e Donne le ha dedicato video di diversi minuti: "Che disagio". Ha aggiunto di non avere mai pensato che Manuela sia stata la causa della fine della relazione con Francesco Chiofalo:

Ho semplicemente fatto una storia sottolineando l'ipocrisia di questa persona, chiedendo una definizione del comportamento che avevo descritto, che magari ha un nome specifico, che ne so, non sono mica un'enciclopedia. Si vede che qualcuno ha la coda di paglia. Evito di rispondere a tutti i punti perché onestamente i video erano troppo lunghi e noiosi e li ho skippati, ho delle difficoltà a vedere cose di basso livello. Quindi, per concludere: non rosico proprio di niente, per rosicare dovrebbe esserci una motivazione, ma onestamente vedo solo della pena. Io e Francesco siamo amici, ci sentiamo molto spesso, se volessimo tornare insieme lo potremmo tranquillamente fare, quindi non vedo di cosa dovrei rosicare. Oltre al fatto che gli auguro ogni bene al fianco della donna che più desidera. Poi ognuno si faccia i propri viaggi mentali, si vede che la realtà in cui vivono non è abbastanza soddisfacente.

Manuela Carriero ha tagliato corto: "Molto semplice, se butti la pietra poi non nascondere la mano".