Francesco Chiofalo dopo Belve: “Migliaia di euro per annusarmi i piedi, chiedono i miei calzini usati”

Non c'è pace per Francesco Chiofalo. Dopo aver confessato a Belve di avere un odore molto forte ai piedi, l'ex volto di Temptation Island sta facendo i conti con un effetto collaterale decisamente inaspettato. Attraverso un video pubblicato nelle sue storie Instagram, ha rivelato di essere stato sommerso da messaggi di utenti pronti a tutto pur di ottenere i suoi calzini usati o di incontrarlo per annusargli i piedi.

"Mi stanno contattando offrendomi grosse somme di denaro, anche migliaia di euro", ha spiegato Chiofalo nelle sue storie. La richiesta è precisa: "Mi chiedono se posso inviargli per posta calzini usati o di appoggiare loro i piedi in faccia per annusarli". L'influencer ha chiarito di non aver alcuna intenzione di assecondare queste richieste: "Mi sentirei in soggezione, qualunque somma mi offriate la risposta è no". Un rifiuto categorico che però non sembra fermare la curiosità dei follower, accesa proprio da quanto dichiarato durante il faccia a faccia con Fagnani.

La confessione sui piedi nello studio di Belve

Le richieste dei feticisti sono esplose in seguito a una specifica dichiarazione rilasciata martedì scorso durante la sua intervista a Belve. Rispondendo alla domanda di Francesca Fagnani su un difetto di cui si vergognasse, Chiofalo ha parlato apertamente del cattivo odore dei propri piedi. L'influencer ha spiegato che si tratta di un problema cronico che gli ha causato forti disagi in passato, specialmente durante la partecipazione ai reality show dove la convivenza stretta rendeva impossibile nascondere il disturbo. Quello che Chiofalo ha descritto come un punto debole ha finito per attirare l'attenzione di una nicchia di utenti disposti a pagare cifre importanti per entrare in possesso dei suoi indumenti.

Francesco Chiofalo nello studio di Belve

L'ipotesi del ritorno di Chiofalo nelle prossime puntate

L'impatto dell'intervista potrebbe però tradursi in un nuovo impegno televisivo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la produzione del programma di Rai 2 starebbe valutando la possibilità di far tornare Chiofalo nelle restanti puntate della stagione. La spontaneità mostrata durante il faccia a faccia avrebbe colpito positivamente Francesca Fagnani e gli addetti ai lavori, che avrebbero giudicato il momento come uno dei più divertenti dell'edizione. Nonostante le critiche social di chi ritiene il personaggio non adatto al target della trasmissione, i vertici del programma starebbero ragionando su come integrare nuovamente l'influencer nel format, visto l'alto potenziale di intrattenimento mostrato.