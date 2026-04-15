Al Grande Fratello Vip è nata l’alleanza delle bionde: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

La vera bomba della nona puntata del Grande Fratello Vip, se di bomba possiamo parlare salvando il salvabile, arriva quando Ilary Blasi manda in onda una clip rivelatrice: quelal che rivela del patto segreto tra le tre concorrenti che stanno tenendo in piedi l'edizione. Parliamo ovviamente di Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Le tre hanno intuito che Marco Berry e Renato Biancardi soffiavano sul fuoco dei loro scontri per poi restare a guardare, e hanno deciso di chiudere i fronti aperti tra loro per unire le forze. Alessandra parla di "anno zero" e dichiara di non voler essere più uno strumento di tensioni. La mossa però ha un costo: Paola Caruso si sente tradita, delusa per non aver ricevuto il supporto di Mussolini durante una lite.

Il nuovo equilibrio che ha cambiato tutto

Non è una pace improvvisata, né una tregua di convenienza. Le tre concorrenti raccontano di essere arrivate a una conclusione dopo settimane di scontri reiterati: mentre loro esplodevano, qualcuno stava a guardare. E ci guadagnava.

A spiegarlo in puntata è Adriana Volpe, con una chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni: "Ci siamo rese conto che quando succede un problema, invece di avere accanto qualcuno che smorza, ci sono persone che appicciano il litigio". Anche Alessandra Mussolini interviene: "Abbiamo aperto gli occhioni e abbiamo visto che nella nostra conflittualità sincera, ce ne siamo dette e fatte di tutti i colori, loro godevano. Andavano di là e dicevano: ‘Che brutto messaggio'. Per una volta che stavo zitta perché mi è piaciuto il lancio del cocco di Antonella, Renato e Marco mi istigavano e dicevano che avrei dovuto rispondere per rizzare ancora di più la lite. Mi sono sentita usata dagli altri. Se io devo dire una cosa ad Adriana e Antonella che non mi piace, io lo dico, ma non devo essere strumento degli altri. Non sono ad uso e consumo degli altri."

Chi è nel mirino: Marco Berry e Renato Biancardi

I nomi non restano nell'ombra a lungo. Marco Berry e Renato Biancardi vengono indicati come i principali beneficiari del caos che le tre si sono lasciate alle spalle. L'accusa è precisa: alimentare i conflitti tra le concorrenti più esplosive della Casa per restare in disparte, al riparo dalle nomination e dall'attenzione del pubblico.

Raimondo Todaro è il primo a prendere la parola, e lo fa con una durezza che non si aspetta nessuno: "Non me l'aspettavo da Adriana Volpe, mi ha deluso perché fino a pochi giorni fa si scannava con Antonella e Alessandra. Che cosa penseranno le vostre figlie dei vostri comportamenti? Avete litigato per giorni, fatto lo show e adesso andate in giro mano nella mano?"

Ancora più acceso è Renato Biancardi, che si sente chiamato direttamente in causa: "Ma voi che state vedendo dentro la Casa? Siete vergognose, loro vedono quello che vogliono, ma voi cosa avete vissuto qui? Non ce ne frega niente di quello che fate. Prima litigate, vi scannate e adesso siete amiche. A noi non importa nulla dei vostri litigi, ce ne andiamo quando discutete su trucchi e altro."

La settimana di fuoco di Antonella Elia

L'alleanza nasce anche da un contesto specifico. Nei giorni precedenti alla puntata, Antonella Elia aveva attraversato una delle settimane più turbolente della sua permanenza in Casa. Tutto era partito da una lite in cucina con Paola Caruso per della bresaola, una di quelle discussioni che sembrano banali e invece trascina con sé tutto il peso accumulato.

Paola aveva alzato i toni fin da subito: "Nascondi il cibo! Antonella è violenta, cattiva, non mi deve rompere…" Antonella aveva risposto senza cedere terreno: "Ma se mangi dalla mattina alla sera, manco fossi il pugile! Sei maleducata e matta". Il confronto è poi degenerato nel salotto, con Paola che ha addirittura chiesto l'eliminazione della coinquilina: "Sono tre settimane che Antonella si sta comportando in modo sbagliato, sbraita, urla, sbatte e insulta. Dovrebbe uscire. A me viene l'ansia, mi sento male, questa è violenza psicologica".