Al GF Vip l’alleanza Mussolini, Elia e Volpe: “Vogliono farci scannare, la puntata la facciamo dal letto”

Al GF Vip è nata una coalizione tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia: le tre donne hanno stretto un’alleanza dopo aver capito la strategia del resto del gruppo, che mira a “farle fuori” e a lasciare che si espongano per prime. “Li abbiamo sgamati, è giusto che il pubblico sappia”, hanno detto.

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Al Grande Fratello Vip i concorrenti giocano ormai a carte scoperte. Le strategie e le alleanze per arrivare fino alla fine del reality non sono più segrete, anzi, alcuni di loro ne parlano davanti alle telecamere così che anche il pubblico ne venga direttamente a conoscenza. Nella Casa è nata una coalizione tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, che hanno capito il "gioco" del resto del gruppo e vogliono ribaltare la situazione. "Li abbiamo sgamati, questa cosa deve venire fuori", hanno detto tra loro.

Come si vede in alcuni video su X, le tre donne si sono trovate in cucina e hanno parlato apertamente di quanto sta accadendo nella casa. Mussolini è stata la prima a capire la strategia del resto del gruppo: lasciare che siano loro 3 a esporsi per prime, passando per le "cattive" della situazione, per poi inserirsi loro nelle varie dinamiche. La modalità è stata evidente quando Marco Berry ha incalzato la stessa Mussolini a reagire e intervenire. "Quello che ho capito stasera, non mi è piaciuto per niente. Non vedono l'ora che ci esponiamo, per fare il commento negativo su di noi. Ho capito il gioco, è brutto e codardo", ha spiegato. Un pensiero condiviso anche da Adriana Volpe: "Tutti fanno in modo che noi 3 ci scanniamo, godono a vederci così. Marco poteva sedare la situazione, invece ha fatto di tutto per accenderla". E Antonella Elia è d'accordo, precisando come Marco Berry sia il più "falso" dell'altro gruppo e cerchi in tutti i modi di provocarle: "Marco è una delusione, è un parac*lo e fa l'amicone dei ragazzini".

Di fronte a questa situazione in Casa, sempre più evidente dopo l'ultima diretta, Mussolini, Elia e Volpe hanno deciso di unire le forze. La prima ha proposto una ribellione, in modo che anche il pubblico se ne accorga: "Ci piazziamo nei letti in pigiama, facciamo da lì la puntata e lasciamo che loro si scannino. Facciamo uno sciopero, li abbiamo sgamati". E ha poi aggiunto: "Loro si sono coalizzati, noi siamo diventate il punto debole. Fanno i buoni e il gruppo compatto". "Ci vogliono far fuori e loro fanno i soprammobili. Che comodini che sono, di cosa si parlava se c'erano solo loro?", ha sottolineato Antonella Elia. Per le tre donne si tratta di un punto di (ri) partenza e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sopraffare o eliminare dai coinquilini, che nel frattempo continuano il loro gioco. "Siamo una partenza perfetta, è l'anno zero", hanno concluso tutte e tre in accordo.