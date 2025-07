Jannik Sinner insieme a Laila Hasanovic, la presunta fuga d’amore con la modella dopo la vittoria a Wimbledon

A tifare per Jannik Sinner sugli spalti di Wimbledon c’era anche Laila Hasanovich. La modella danese, 24 anni, sarebbe la nuova fiamma del noto tennista, già avvistata al Roland Garros. Dopo la vittoria, l’azzurro avrebbe preso un aereo per raggiungerla a Londra e passare del tempo insieme, mentre emergono nuovi indizi sulla loro frequentazione.

A tifare per Jannik Sinner sugli spalti di Wimbledon, durante la finale contro Carlos Alcaraz, c'era anche Laila Hasanovich. La modella danese, 24 anni, sarebbe la nuova fiamma del noto tennista, già avvistata in tribuna al Roland Garros qualche settimana fa. Dopo la vittoria, l'azzurro avrebbe preso un aereo per raggiungerla a Londra e passare del tempo insieme, mentre emergono sempre più indizi sulla loro presunta frequentazione.

Laila Hasanovich a Wimbledon fa il tifo per Sinner

Durante la finale di Wimbledon, sugli spalti non è passata inosservata la presenza di Laila Hasanovic, la modella danese che sarebbe la nuova fidanzata di Jannik Sinner. La 24enne ha fatto il tifo per il tennista durante l'incontro ed era già stata avvistata anche nelle scorse settimane al Roland Garros. La sua continua presenza alimenta il gossip di una possibile frequentazione con il neo campione, anche se per il momento nessuno dei due ha commentato la vicenda. Inoltre, Hasanovich non sarebbe sconosciuta al mondo dello sport: in passato ha avuto una frequentazione con Mick Schumacher, figlio del noto campione di Formula 1.

Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon: il presunto viaggio da Laila Hasanovich

Ad alimentare ancora di più le voci di una frequentazione tra Sinner e Hasanovich, il mistero riguardante il post vittoria di Sinner a Wimbledon. Dopo l'incontro, che si è tenuto domenica 13 luglio, il tennista ha preso un aereo con destinazione Milano insieme ai genitori Hanspeter e Siglein. Da allora, però, di lui si sarebbero perse le tracce ufficiali: secondo alcune indiscrezione sarebbe infatti ripartito poco dopo verso Londra, città in cui vive ora la modella, anche se per lavoro è solita viaggiare molto. Un po' di meritato relax in compagnia di una persona che nelle ultime settimane sembrerebbe essergli sempre più vicina.