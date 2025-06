video suggerito

Chi è Laila Hasanovic, la nuova fiamma di Jannik Sinner presente alla finale del Roland Garros Laila Hasanovic è la presunta nuova fiamma di Jannik Sinner. Classe 2000, è originaria di Copenaghen, città in cui è stata avvistata per la prima volta al fianco del tennista. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laila Hasanovic è il nome accostato a Jannik Sinner nelle ultime settimane. Estremamente riservati sul loro privato, né il tennista né la modella hanno confermato o smentito le voci che circolano sul loro conto e che li vedrebbero insieme. Ad aumentare la curiosità la presenza della giovane alla finale del Roland Garros che ha visto il famoso tennista protagonista sul campo contro Carlos Alcaraz. Gli indizi sulla loro vicinanza erano spuntati prima della partita, che si è conclusa con la sconfitta di Sinner, quando erano stati fotografati insieme, durante una passeggiata, per le strade di Copenaghen, città in cui è nata lei.

Chi è Laila Hasanovic, la carriera da modella

Laila Hasanovic è nata l'8 novembre del 2000 a Copenaghen. Modella di origini bosniache, vive nella sua città natale, in Danimarca, ma il suo lavoro la costringe a spostarsi spesso da una città all'altra. Il suo profilo Instagram conta oltre 347 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni.

Laila Hasanovic

Il suo nome del mondo del gossip era già circolato: Laila Hasanovic è l'ex fidanzata di Mick Schumacher, figlio del pilota tedesco la cui vita è stata stravolta dall'incidente sulle nevi di Meribel, e oltre un anno fa a ebbe "il permesso di incontrare il suocero", essendo il suo legame con Mick diventato solido. La loro storia si sarebbe conclusa a inizio 2025, per motivi sconosciuti.

Mick Schumacher e Laila Hasanovic

Gli avvistamenti con Jannik Sinner e le voci sul fidanzamento

Non ci sono conferme sul presunto fidanzamento tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic, ma alcuni indizi hanno acceso il gossip. Prima che la modella danese venisse inquadrata sugli spalti durante la partita di Sinner alla finale del Roland Garros, era stata paparazzata in compagnia del tennista per le strade di Copenaghen.

Tra gli internazionali d'Italia e il Roland Garros, infatti, Sinner era volato nella capitale danese per "business, per servizi fotografici", aveva spiegato, stando a quanto riporta l'Adnkronos. Tra un impegno e un altro, però, avrebbe trovato il tempo per fare una passeggiata con la modella.